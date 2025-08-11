Gwiazdy zrzuciły ciuszki na wakacjach. Nagie fotki Joanny Moro już zniknęły z Instagrama. Zobacz je u nas!

Adrian Nychnerewicz
2025-08-11 4:30

Sezon urlopowy w pełni. Z przerwy w programach telewizyjnych i na planach filmowych korzystają też gwiazdy. Niektóre wyjechały daleko poza Polskę. Inne korzystają z lata, które wreszcie zawitało do nas po wielu tygodniach deszczu. Ale za to wszystkie zgodnie zrzuciły ciuszki. Zobaczcie, jak spędzają wakacje i jak prezentują się takie gwiazdy jak Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Zielińska, Joanna Moro czy Patrycja Markowska.

Gwiazdy kuszą na wakacjach. Ubrania są im zbędne

Anita Werner (47 l.), dziennikarka "Faktów" w TVN, szaleje na Hawajach, gdzie uczy się pływać na desce surfingowej. Jak widać, świetnie jej to idzie. Grażyna Szapołowska (72 l.) wyjechała z córką i wnuczką do Hiszpanii, gdzie aktorka ma dom. Tam zaznają m.in. odmładzających kąpieli błotnych. 

W Hiszpanii z przyjaciółmi wypoczywa też Doda (41 l.). Artystka obchodziła tam swoje imieniny. Na imprezę z tej okazji wybrała sukienkę, w której nie wszystkie jej "atuty" się pomieściły... Hiszpanię wybrała też Patrycja Markowska (45 l.). Do Grecji popędziły zaś Natasza Urbańska (47 l.) i Katarzyna Zielińska (45 l.) z mężem, który do złudzenia przypomina Andrzeja Dudę. Serio. 

NIE PRZEGAP: Czy to zdjęcia z raju? Nie! To Doda w najmniejszym bikini świata

Joanna Moro (40 l.) zrzuciła ciuszki nad Bałtykiem, ale nie w Polsce, a na Litwie. Opatrzyła je wpisem, w którym wyraża dumę ze swojego ciała. 

- Ciała nie pyta się o metrykę. Ma 40 lat i trzy ciąże za sobą. Ale też godziny snu, ruchu, śmiechu, oddechu i wyborów z miłości do siebie. Jest moje – silne, naturalne, zadbane. Na tej plaży nie było makijażu, filtra ani roli do zagrania. Byłam po prostu sobą - napisała.

Wygląda jednak na to, że jej fotki były zbyt odważne i zniknęły już z Instagrama. Na szczęście nadal możecie zobaczyć je w naszej galerii pod tekstem.

ZOBACZ TAKŻE: Joanna Moro rozebrała się na środku ulicy! I na mrozie wykąpała się w wannie z lodem

Mariola Bojarska-Ferenc (64 l.), która również nie odmówiła sobie całkowitego rozgogolenia, Agnieszka Woźniak-Starak (47 l.) i Anna Popek (57 l.) korzystają z uroków naszych Mazur.

Zobaczcie gorące zdjęcia gwiazd na wakacjach w naszej galerii.

