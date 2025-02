Joanna Moro rozebrała się na środku ulicy! I na mrozie wykąpała się w wannie z lodem

Moro kąpała się na środku ulicy!

Joanna Moro zaszokowała wszystkich! Aktorka rozebrała się do rosołu i na oczach całej Polski oraz stolic, wpakowała do wanny z lodem! Wszystko to stało się pod siedzibą TVN, przy okazji emisji "Dzień dobry TVN". Dlaczego gwiazda zdecydowała się na tak efektowny ruch?

Gdzie gra Joanna Moro?

Joanna Moro jest gwiazdą polskich seriali. Zagrała główną rolę w bardzo popularnej serii "Anna German", można ją także zobaczyć w "Barwach szczęścia", "Na dobre i na złe", "Ojciec Mateusz", "Blondynka". Ostatnio pojawiła się w roli Awdokii w "Koronie królów. Jagiellonowie".

W sobotę 22-go lutego 2025 roku gwiazda "Anny German" wystąpiła w wydaniu programu "Mówię Wam" przed budynkiem "Dzień dobry TVN". Ale to nie był zwykły występ, czy wywiad. Dość powiedzieć, że akcja aktorki zebrała niezły tłumek gapiów. Na oczach widzów Joanna Moro po prostu zrzuciła ciuchy i w skąpym stroju kąpielowym weszła do wanny. To wszystko działo się w centrum Warszawy. Uśmiechnięta gwiazda na oczach przerażonych widzów wpakowała się do lodowatej wody, w której pływały kostki lodu.

Po co Moro weszła do wanny na ulicy?

Prowadzący program Mateusz Hładki też był pod wrażeniem występu gwiazdy, która zamiast odpowiadać na pytania, postanowiła popływać sobie w wannie pełnej lodu. Ostatecznie prowadzący program zapytał Moro, jak długo jest w stanie wytrzymać w zimnej wodzie. "Orzeźwiona" gwiazda wyznała, że jest już "zahartowana".

To moje morsowanie wygląda różnie. Ale czasami rzeczywiście jest tak, że trwa 40 minut, co nie znaczy, że cały ten czas leżę w wodzie. Wejdę, popływam, później pobiegam w tym zimnym stroju kąpielowym, później znowu wejdę... To jest dla mnie taki trening, aktywność fizyczna. Pamiętajmy też o tym, że się wydziela witamina D. Jestem już trochę zahartowana. Widzisz, troszeczkę inaczej jednak na to reaguję. Zobaczcie, już mam czerwone nogi, ale jednak jeszcze nie mam drżenia organizmu. Pewnie u państwa szybciej by się zaczęło takie drżenie.

Joanna Moro już od dawna chwali się miłością do morsowania. Dopiero co gwiazda opublikowała na swoim profilu na Instagramie wideo, na którym w czerwonym stroju kąpielowym szusuje na nartach. Ciekawe, co na to inni narciarze.

A Wam jak się podoba rozebrana Moro w wannie na środku Warszawy?

