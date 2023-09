Andrzej Duda ma sobowtóra?! To mąż gwiazdy Przyjaciółek. Przełomowe odkrycie!

Andrzej Duda z racji wielu obowiązków mógłby mieć swojego sobowtóra. W końcu prezydent nie ma daru bilokacji, a nieraz przydałoby się jakieś zastępstwo, które ludzie postrzegaliby jako oryginał. Na razie jednak Andrzej Duda musi radzić sobie sam. Gdyby jednak szukał sobowtóra, to chyby znaleźliśmy dla niego zastępstwo. Chodzi o męża Kasi Zielińskiej, aktorki znanej m.in. z serialu "Przyjaciółki". Podobieństwo Wojciecha Domańskiego do Andrzeja Dudy odkryli niezawodni fani Katarzyny Zielińskiej. Wszystko zaczęło się od zdjęć, które gwiazda "Przyjaciółek" zamieściła na Instagramie z okazji rocznicy ślubu. Pewnie ani ona, ani mąż nie spodziewali się tego, że internauci dokonają przełomowego odkrycia! "W pierwszej chwili myślałam, że to Prezydent Duda; Mąż wygląda jak Andrzej Duda; Fajnie i Andrzej był jakoś młodszy wtedy; Matko, myślałam, że to Duda" - pisali użytkownicy Instagrama cytowani przez portalu Pudelek. My także dostrzegliśmy podobieństwo pomiędzy Wojciechem Domańskim a Andrzejem Dudą. Może warto panów ze sobą skontaktować? A wy co sądzicie? Czy mąż Kasi Zielińskiej to sobowtór Andrzeja Dudy? Mógłby zastąpić prezydenta podczas jakiś uroczystości? Zobaczcie naszą galerię i oceńcie sami.

