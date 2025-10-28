Kaczorowska i Rogacewicz nie przyszli na nagrania, a kabaret ZAKPIŁ Z NICH w Polsacie!

W Polsacie gorąca atmosfera. W niedzielę ku zaskoczeniu wielu osób odpadła z "Tańca z Gwiazdami" Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz - najbardziej kontrowersyjna para sezonu. Ich wieczne obściskiwanie i obnoszenie się z uczuciem, choć Aga nawet się jeszcze nie rozwiodła, widocznie nie zostały docenione przez widzów. Kaczorowska za to strzeliła focha na Polsat i nie przyszła na nagrania do innego programu. A tam zakpili z jej nieobecności okrutnie!

Agnieszka Kaczorowska strzela fochy, produkcja odpowiada

Oj Aga, Aga... Utalentowana tancerka niestety nie uczy się na swoich błędach. Gdy w ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami" odpadła ona i partnerujący jej Filip Gurłacz, też zachowała się okropnie i spadła na nią duża krytyka. Teraz odpadła z ukochanym Marcinem Rogacewiczem i... znowu strzeliła focha na zasady programu.

Agnieszka Kaczorowska w niedzielę była bardzo niezadowolona z tego, że dostała tyle samo punktów od jurorów co Tomasz Karolak. Okazało się, że widzowie nie tylko jego, ale też innych darzą większą sympatią niż Kaczorowską i Rogacewicza. Ponoć tancerka miała muchy w nosie już przed występem i robiła sceny za kulisami.

Kaczorowska obrażona! Nie przyjechała na umówione zdjęcia do programu

W środę o 20:30 wyemitowany zostanie ostatni odcinek sezonu "Kabaret K2. Jedziemy po bandzie". W nagraniu mięli wziąć udział Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Odcinek był już promowany na antenie Polsatu i w social-mediach. W krótkiej reklamie widać tancerkę i aktora podczas remontu domu. Pojawił się tam dialog między Agnieszką i Rogacewiczem, wygłaszany z pędzlami w dłoniach:

"To będzie nasze miejsce, w którym się schowamy czasem przed światem..."

- mówiła Aga Kaczorowska w reklamie. No i chyba się faktycznie schowali, bo po niedzielnym odcinku "Tańca z Gwiazdami", gdzie robiła problemy produkcji, a po werdykcie - cały czas stała odwrócona plecami, odwołała swój udział w programie kabaretowym, podobnie jak we wcześniej planowanym wywiadzie live po odpadnięciu.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz po eliminacji nie chcieli rozmawiać z nikim i dosłownie wybiegli ze studia. Chwilę potem Polsat poinformował, że z powodu "ogromnych emocji" odwołano wywiad z nimi. Następnie ustaliliśmy, że w poniedziałek wieczorem były zaplanowane nagrania do programu "Kabaret K2. Jedziemy po bandzie".

Afera na planie "Kabaret K2. Jedziemy po bandzie"

Agnieszka Kaczorowska w dniu przewidzianego planu zdjęciowego niespodziewanie poinformowała Polsat, że odwołuje swój i Rogacewicza udział w programie kabaretowym.

- Ich udział w programie był zaplanowany od wielu tygodni, cały odcinek został napisany i przygotowany pod ich udział. W telewizji poszły już reklamy zapowiadające Kaczorowską i Rogacewicza w środowym programie. Kompletnie niepoważne i nieprofesjonalne zachowanie z ich strony

- powiedziała nam osoba z produkcji. Teraz wychodzą na jaw nowe fakty.

- W studio nagraniowym do ostatnich chwil czekano na Kaczorowską i Rogacewicza, bo wszyscy byli przekonani, że gdy emocje opadną, profesjonalizm i umowa wezmą górę. Ostatecznie jednak nie pojawili się na programie, na który przecież się zgodzili dawno temu... Zamiast tego kabareciarze wystąpili z ich twarzami z kartonu

- zdradza nam osoba z produkcji. I na dowód mamy zdjęcie! Faktycznie wyszło lepiej dla wizerunku Agi i Marcina?

