"Królowe przetrwania" już w Polsce! Zamieszanie na lotnisku. Takiej uczestniczki nikt się nie spodziewał

Gwiazdy reality show "Królowa przetrwania" już w domu

Trzeci sezon reality show "Królowa przetrwania" już niedługo. Program powstawał przez ostatnie tygodnie w dzikiej dżungli na Sri Lance. Nową prowadzącą została Małgorzata Rozenek-Majdan, a jak jako pierwszy ustalił "Super Express" wśród uczestniczek znalazły się m.in. Dominika Serowska (33 l.), Dominika Tajner (46 l.) czy Maja Rutkowski (40 l.). W programie zobaczymy też Ilonę Felicjańską (52 l.). Uczestniczki reality show wracają już do kraju. Gdy w poniedziałek rano kilka z nich pojawiło się na lotnisku Chopina w Warszawie, od razu dało się je zauważyć - zwłaszcza, że witali je stęsknieni mężowie i przyjaciele.

Karolina Pajączkowska w 3. sezonie "Królowej przetrwania"

Tym samym okazało się, że kolejną uczestniczką kontrowersyjnego show TVN7 została dziennikarka "Super Expressu", prowadząca nadawanego na naszym kanale YouTube programu „Poranny Ring 7:50” - Karolina Pajączkowska (33 l.). To atrakcyjna blondynka, która żadnych wyzwań się nie boi. To właśnie ona niedawno udała się z kamerami na granicę polsko-niemiecką, gdzie miała okazję przyjrzeć się działaniom obywateli, którzy na własną rękę strzegą bezpieczeństwa Polski. W dżungli z pewnością też świetnie sobie poradziła.

Konkurowała w niej m.in. z aktorką serialową Moniką Jarosińską (51 l.), która również dotarła właśnie do Polski. Obie panie były obładowane torbami, ale ze wszystkimi bagażami poradziły sobie same. Po kilku tygodniach w dżungli, w której wiele przeszły, dźwiganie walizki to dla nich pikuś.

Wraz z nimi do kraju wróciła Izabela Macudzińska (41 l.) znana widzom z reality show "Królowe życia" i "Piekielnie boskie". Mąż i przyjaciele zgotowali jej na lotnisku huczne przywitanie. Patryk założył nawet koszulkę z napisem "I love my wife" (tłum. Kocham moją żonę).

