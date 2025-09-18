Monika Jarosińska rozgogolona w centrum handlowym. Zapomniała się zasłonić. Wszystko jej widać

Monika Jarosińska przyłapana w przymierzalni

Monikę Jarosińską zauważyliśmy w galerii handlowej w pobliżu jej domu na warszawskim Wawrze. Gwiazda zrobiła najpierw zakupy w drogerii. Długo przegrzebywała półki z kosmetykami. Kupiła nawet latarkę. A później ruszyła do popularnego sklepu odzieżowego. Tam zaczęła poszukiwania idealnej bielizny. Przeglądała majtki, ale i biustonosze - zarówno koronkowe, jak i sportowe. Po chwili zniknęła w przymierzalni, by sprawdzić ich, czy pasują.

NIE PRZEGAP: Monika Jarosińska schudła prawie 15 kilo. Teraz potrzebna jej była pomoc znanej lekarki

Jarosińska powiększyła biust. Teraz się nim chwali

Monika Jarosińska nie ukrywa, że trzy lata temu przeszła operację powiększenia biustu. Jej piersi urosły z rozmiaru A na C. Dzięki temu pozbyła się kompleksów. - Moje koleżanki, które zrobiły operacje piersi, mówiły mi: "Nie masz pojęcia, jak twoje życie się zmieni". Nie miałam bladego pojęcia, o czym one tak naprawdę mówiły. Teraz, kilka miesięcy po operacji, przyznaję im rację. Czuję się dużo pewniej siebie. Przede wszystkim kobieco - mówiła nam aktorka niedługo po operacji.

Widać, że teraz jest dumna ze swoich kształtów.

Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentuje się Monika Jarosińska na zakupach.