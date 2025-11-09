Małgorzata Rozenek wygładzona filtrami rozprawia o finansowym sukcesie. Fani nie zostawili na niej suchej nitki. "To jest przerażające!"

Małgorzata Rozenek-Majdan udzieliła wywiadu Żurnaliście, poruszając tematy show-biznesu i zmian w swoim wyglądzie.

Małgorzata Rozenek-Majdan kilka miesięcy temu zaskoczyła swoich fanów niemalże zupełnie odmienionym wyglądem. Gwiazda zresztą nie ukrywa, że korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej i przeprowadziła kilka poprawek w swoim wyglądzie. Jej metamorfoza zszokowała wiele osób i niemal cały czas jest komentowana. Nie inaczej jest tym razem. Małgorzata Rozenek pojawiła się w najnowszym wywiadzie u Żurnalisty. Gwiazda opowiedziała tam między innymi o swoim nowym programie, opresji nieustannej obecności w mediach, a także o zarobkach kobiet w świecie show-biznesu. W rozmowie z Żurnalistą nawiązała również do zmian w wyglądzie oraz opowiedziała o początku swojej medialnej działalności. Jednak czytając komentarze pod wywiadem oraz pod jego zapowiedzią można odnieść wrażenie, że uwagę internautów niekoniecznie przykuło to, co Rozenek-Majdan mówi, a raczej to jak wygląda na nagraniu.

Wygładzona filtrami Rozenek przeraziła fanów

Oglądając nagranie z wywiadu u Żurnalisty nie sposób odwrócić wzrok od mocnego filtra nałożonego na Małgorzatę Rozenek-Majdan, który rozmywa rysy twarzy i nadaje efekt sztucznej upiększonej maski. Wielu oglądających tę rozmowę uważa wręcz, że przez obróbkę nagrania po prostu trudno było rozpoznać prezenterkę.

Na film jest nałożony filtr, pani Małgorzata jest rozmyta. Jak efekt "pięknej twarzy". Czy tylko u mnie tak wygląda?

Przepraszam, ale nakładanie takiego filtra na obraz jest absurdalne. Człowiek chce obejrzeć wywiad, ale nie jest w stanie, bo obraz jest tak zniekształcony, że nie można nawet skupić się na tym, co mówi gość. Nigdy wcześniej nie było takich efektów. Czemu ma to służyć?

Czy na nią nałożony jest tak mocny filtr, czy ja mam coś z telefonem?

Kolejny płatny podcast? Filtry w umowie?

To jest przerażające!

- piszą pod nagraniem wywiadu internauci.