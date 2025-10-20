Wyszły na jaw zarobki Małgorzaty Rozenek. Najwięcej zarobiła na... ścierkach. Wiadomo, na co poszła kasa

2025-10-20 5:30

Małgorzata Rozenek-Majdan (47 l.) zaczynała karierę, sprzątając w telewizji. Jako "Perfekcyjna pani domu" zaczęła przyciągać reklamodawców, którzy chcieli promować swoje produkty do dbania o dom. A ona to wykorzystała. I to jak! Kwota, którą zgarnęła za reklamę ręczników papierowych zwala z nóg.

Małgorzata Rozenek-Majdan zarobiła MAJĄTEK na jednej reklamie

Małgorzata Rozenek-Majdan słynie ze swojej szczerości. Mówi o swoich operacjach plastycznych. I odpowiedziała wprost, kiedy została zapytana o reklamy i swoje zarobki. Gwiazda podkreśliła, że jej stawki są bardzo wysokie. A swój pierwszy milion zgarnęła za... reklamę ścierek. Dzięki serii filmików, na których pokazuje możliwości ręczników papierowych, z których wszyscy się wtedy śmiali, wysłała swojego syna na studia do Francji. 

Szanuję swoją pracę. (...) Nie mam problemów z negocjowaniem stawek ani ja, ani mój zespół, więc my pracujemy za określone pieniądze

- przyznała Małgorzata Rozenek-Majdan w rozmowie z "Vivą".

Wspomnianymi ręcznikami papierowymi nie tylko wycierała - pakowała w nie nawet kanapki.

To był pierwszy pierwszy milion, który zarobiłam. Jeden z pierwszych milionów! Pamiętam, że miałam takie poczucie: "Milion to jest taka kwota, która jest dobra". To była reklama ręczników papierowych, z której wszyscy darli łacha, a to był sam początek mojej pracy w show-biznesie

- przypomniała.

Rozenek wydała pierwszy milion na syna

Ja wiedziałam, że za te pieniądze wyślę syna na studia

- ujawniła Rozenek.

Rzeczywiście, najstarszy syn Gosi - Stanisław Rozenek - rozpoczął naukę w Lyonie, na prestiżowym Universite Lumiere Lyon. Uczy się tam projektowania ubiorów. 

