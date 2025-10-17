Bajkowa willa Małgorzaty Rozenek na nowych zdjęciach. Tego wcześniej nie pokazywała w sieci

Aga Kwiatkowska
2025-10-17 11:27

Małgorzata Rozenek od jakiegoś czasu jest dumną posiadaczką własnego domu. Wcześniej wynajmowała rezydencję i jednocześnie urządzała nowe wnętrze. Niedawno na swoim instagramowym profilu pochwaliła się ogrodem i tarasem, teraz pokazała o wiele więcej! W nowym lokum gwiazdy odbyła się sesja zdjęciowa, która trafiła do magazynu "Weranda", ale Rozenek co nieco zaprezentowała w sieci. Zobaczcie!

Małgorzata Rozenek-Majdan długo czekała na ten moment, ale w końcu spełniło się jej marzenie - zamieszkała w nowym, przepięknym domu. Z wielką starannością dopilnowała każdego szczegółu - od wykończeń, przez wybór mebli, aż po dopieszczające wnętrze dodatki. Oczywiście nie działała sama, w pracy nad domem wspierały ją doświadczone architektki.

Niedawno Małgorzata Rozenek-Majdan po raz pierwszy pokazała swoją wymarzoną willę. Zaprezentowała przestronne schody oraz zachwycający ogród. Ponieważ gwiazda i jej rodzina już mieszkają w domu, mogą cieszyć się komfortem i luksusem własnego M na co dzień, a nie tylko podczas remontowych wizytacji. Trzeba przyznać, że dom robi ogromne wrażenie, choć aż do teraz Gosia nie pokazała całości, a najwięcej uwagi poświęciła ogrodowi – dużemu, wspaniale zagospodarowanemu, pełnemu zieleni, stylowych mebli i z efektownym tarasem.

Czas na pokazanie wnętrza! Najpierw w magazynie, później w sieci

W końcu Małgorzata postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i zaserwować swoim instagramowym fanom dawkę fotek ze środka domu. Zrobiła to nie bez powodu, bo właśnie wyszedł nowy numer pisma "Weranda" z dużym materiałem pełnym ujęć willi Rozenek, która zdjęcia z gazety pokazała teraz na InstaStories.

Widać na nich kuchnię z ogromną kuchenką, eleganckie schody z oryginalnymi poręczami, dużą, wygodną, jasną kanapę ze stylowym stolikiem. W jadalni znalazło się miejsce dla miodowych krzeseł, a na ścianach powieszono "ukochane obrazy" Rozenek autorstwa Piotra Czajkowskiego.

Wnętrza willi są jasne, obszerne. Nie ma mowy o zagraceniu - każdy mebel nie tylko zdobi, ale i pełni funkcję użytkową. Białe ściany uzupełniono jasną podłogą w ciepłym odcieniu, a meble mają często odcień ciemnego brązu, podobnie jak ramki na ścianach. Kontrast sprawia, że wnętrze nie jest płaskie i nudne.

W magazynie pokazano też ogród gwiazdy, w którym znajduje się zewnętrzna kuchnia - marzenie każdej Perfekcyjnej pani Domu. Jest też basen.

Sufity w domu zdobią sztukaterie, które nadają nowoczesnemu wnętrzu odrobiny klasycznego piękna. Uwagę zwracają też lampy - niektóre bardzo na czasie, inne w stylu dawnego glamour.

