Iwona Pavlović mizia się z Rafałem Maserakiem! Przyłapani na planie "Tańca z Gwiazdami"

Czułości Pavlović i Maseraka

Po wyjściu z planu zdjęciowego "Tańca z Gwiazdami" Rafał postanowił pochwalić się Iwonie swoim skuterem. Maserak, który ostatnio przefarbował się na blond, pozwolił jej usiąść na kolorowym pojeździe. Zachwycona Iwona Pavlović w pewnym momencie położyła rękę na twarzy Rafała, głaskała go, a następnie zaczęła delikatnie tarmosić jego włosy. Musiała obejrzeć nową fryzurę z każdej strony. Po zamienieniu kilku słów Iwona "pogroziła" Maserowi palcem. Co niegrzecznego powiedział jej gorący tancerz? Tego nie wiemy, ale coś musiał przeskrobać. Z twarzy Iwony Pavlović i Rafała Maseraka nie schodziły uśmiechy. Po chwili rozeszli się. Iwona poszła do samochodu, a Rafał założył kask i odjechał swoim jednośladem. Cała sytuacja wyglądała jak niewinny flirt. Czy między nimi naprawdę zaiskrzyło? Możemy się domyślać, że są dobrymi przyjaciółmi i mają do siebie koleżeńską słabość.

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Szykują nowy "Taniec z Gwiazdami"

Polsat już na dobre rozpoczął przygotowania do nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Powoli poznajemy uczestników programu oraz powstają już zdjęcia i nagrania promocyjne. Ostatnio na planie została zauważona Mandaryna, która przymierzała buty i stroje. Wiemy też, że będzie zmiana w jury, ponieważ z programem pożegnała się Ewa Kasprzyk.

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Kto wystąpi w jesiennej edycji?

Oto lista potwierdzonych uczestników nadchodzącego sezonu "Tańca z Gwiazdami":