Iwona Pavlović mizia się z Rafałem Maserakiem! Przyłapani na planie "Tańca z Gwiazdami"

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-07-21 5:15

Iwona Pavlović i Rafał Maserak przygotowują się do nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Ostatnio pojawili się w studiu telewizyjnym, gdzie odbywały się nagrania materiałów promocyjnych. Fotoreporterzy uchwycili zaskakujące pożegnanie jurorów! "Czarna Mamba" nie wstydziła się okazywać czułości młodszemu koledze. Miziali się i uśmiechali bez końca.

Czułości Pavlović i Maseraka

Po wyjściu z planu zdjęciowego "Tańca z Gwiazdami" Rafał postanowił pochwalić się Iwonie swoim skuterem. Maserak, który ostatnio przefarbował się na blond, pozwolił jej usiąść na kolorowym pojeździe. Zachwycona Iwona Pavlović w pewnym momencie położyła rękę na twarzy Rafała, głaskała go, a następnie zaczęła delikatnie tarmosić jego włosy. Musiała obejrzeć nową fryzurę z każdej strony. Po zamienieniu kilku słów Iwona "pogroziła" Maserowi palcem. Co niegrzecznego powiedział jej gorący tancerz? Tego nie wiemy, ale coś musiał przeskrobać. Z twarzy Iwony Pavlović i Rafała Maseraka nie schodziły uśmiechy. Po chwili rozeszli się. Iwona poszła do samochodu, a Rafał założył kask i odjechał swoim jednośladem. Cała sytuacja wyglądała jak niewinny flirt. Czy między nimi naprawdę zaiskrzyło? Możemy się domyślać, że są dobrymi przyjaciółmi i mają do siebie koleżeńską słabość.

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Szykują nowy "Taniec z Gwiazdami"

Polsat już na dobre rozpoczął przygotowania do nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Powoli poznajemy uczestników programu oraz powstają już zdjęcia i nagrania promocyjne. Ostatnio na planie została zauważona Mandaryna, która przymierzała buty i stroje. Wiemy też, że będzie zmiana w jury, ponieważ z programem pożegnała się Ewa Kasprzyk. 

Iwona Pavlović i Rafał Maserak okazują sobie czułość przy skuterze. O kulisach ich spotkania przeczytasz na SE.
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Kto wystąpi w jesiennej edycji?

Oto lista potwierdzonych uczestników nadchodzącego sezonu "Tańca z Gwiazdami":

  • Monika Borzym
  • Matteo Brunetti
  • Helena Englert
  • Piotr "Guma" Gumulec
  • Joanna Jędrzejczyk
  • Izabela Kuna Michał Bartkiewicz
  • Krzysztof Kwiatkowski
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska 
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IWONA PAVLOVIĆ
TANIEC Z GWIAZDAMI
RAFAŁ MASERAK