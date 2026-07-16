Mandaryna gotowa na podbój "Tańca z Gwiazdami". Nowa stara partnerka Wiśniewskiego szykuje się na parkiet

Wiśniewska szykuje się do "Tańca z Gwiazdami"

Ostatnio dużo dzieje się u Mandaryny. Poza rewolucją w życiu prywatnym, zajmują ją przygotowania do udziału w "Tańcu z Gwiazdami", co będzie jej największym projektem telewizyjnym od lat. Ostatnio fotoreporterzy zauważyli ją na planie zdjęciowym show, gdzie trwa tworzenie materiałów promocyjnych. Piosenkarka spędziła sporo czasu z osobami z produkcji, popalając przy tym papierosa. Wielkim wyzwaniem okazał się wybór butów do tańca, co możecie zobaczyć na zdjęciach zamieszczonych w galerii.

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Mandaryna niczym Kopciuszek

Partnerka Michała Wiśniewskiego przymierzyła dwie pary butów i chyba potrzebowała narady, bo w międzyczasie rozmawiała przez telefon. Decyzja była tak trudna do podjęcia, że poprosiła nawet o zrobienie zdjęć dla porównania. Na szczęście akcja zakończyła się sukcesem. Mandaryna wskoczyła w cekinowy strój i była gotowa do wejścia na plan zdjęciowy.

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Dementuje spekulacje o ustawce!

Informacja o udziale Mandaryny w "Tańcu z Gwiazdami" pojawiła się zanim Michał Wiśniewski poinformował o ich związku. To sprawiło, że internauci zaczęli węszyć spisek i podejrzewali, że związek jest formą promocji tanecznego show. Marta zdementowała to w jednym z wywiadów.

Chyba bym tego tak nie wymyśliła. Powiem Ci, że to byłoby za grube. (...) Nic nie jest wymyślone - zapewniała w rozmowie z dziennikarzem Pomponika.

Czy uda jej się podbić "Taniec z Gwiazdami"? Przekonamy się jesienią. Może miłość do Michała Wiśniewskiego doda jej skrzydeł. Liczymy, że partner będzie wspierać ją na widowni.

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