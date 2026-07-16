Polka i jej 8-letnia córka zamordowane w domu?! Miał je zabić 41-letni krewny

Wstrząsająca tragedia w Irlandii Północnej: kobieta i 8-letnia dziewczynka o polskich korzeniach oraz 41-letni mężczyzna zginęli w domu.

Śledczy podejrzewają rozszerzone samobójstwo, gdzie mężczyzna miał zamordować ofiary, a następnie odebrać sobie życie.

Poznaj szczegóły tego dramatu, w tym apele lokalnych władz i alarmujące statystyki przemocy wobec kobiet w regionie.

Kobieta i dziewczynka o polskich korzeniach zamordowane?

Wstrząsającego odkrycia służby dokonały dokładnie 13 lipca, około 9 rano, w domu przy Cullybackey Road w Ballymena w Irlandii Północnej. W środku znaleziono ciała trzech osób - 41-letniego mężczyzny, 39-letniej kobiety i 8-letniej dziewczynki. Kobieta była mamą 8-latki, już teraz wiadomo, że mężczyzna był ich krewnym, ale służby nie precyzują stopnia pokrewieństwa. Inspektor William Calderwood opisał, że służby ratunkowe zastały w domu "wstrząsający widok". Nic już nie dało się zrobić, cała trójka nie żyła. Śledczy od początku skłaniali się ku hipotezie, że w domu doszło do rozszerzonego samobójstwa. W czwartek, 16 lipca, BBC informuje, że są już niemal pewni, że to 41-latek stoi za śmiercią kobiety i dziecka. Potem miał targnąć się na swoje życie.

W środę, 15 lipca, mieszkańcy z sąsiedztwa rodziny zorganizowali czuwanie dla kobiety i dziewczynki. "Romana Nowak, która mieszka w miasteczku od 20 lat, powiedziała, że ​​przyszła na czuwanie, ponieważ była to tragiczna sytuacja i szok. Dodała, że ​​nie znała rodziny, ale nie mogła przejść obok tragedii obojętnie" - relacjonuje BBC. Z kolei zastępczyni burmistrza regionu Mid and East Antrim, Bethany Carson-Ferris, zwróciła się do osób zgromadzonych na czuwaniu słowami: "Gdy zdarzają się takie tragedie ważne jest, aby ludzie zawsze pamiętali, że jest dokąd pójść. Po raz kolejny... nigdy nie powinno być przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Nigdy nie powinno być przemocy wobec kogokolwiek w naszej społeczności i powinniśmy chcieć ją wykorzenić".

Wstrząsające statystyki dotyczące zabójstw kobiet i dziewcząt

BBC zwraca uwagę na straszne statystyki. Organizacja Women's Aid, która od 2020 r. zbiera dane, wyliczyła, że liczba kobiet i dziewcząt zamordowanych w Irlandii Północnej wzrosła do 31. "Przyczyniamy się do statystyk zabójstw kobiet w całej Wielkiej Brytanii, ale konieczność przechowywania tych danych jest dla nas druzgocąca i niezwykle ważne jest, abyśmy pamiętali o każdej z nich. Przywódcy polityczni, media i społeczeństwo — wszyscy mają do odegrania swoją rolę w powstrzymaniu przemocy wobec kobiet i dziewcząt" - powiedział Sonya McMullan, reprezentująca organizację.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Floral tributes have been left at the scene of a suspected murder-suicide that took place in Ballymena earlier this week.The deaths have shocked the local community and a vigil is set to be held this evening.Read more on the Belfast Telegraph website. pic.twitter.com/GyvyN0oGNA— Belfast Telegraph (@BelTel) July 15, 2026