Polka i jej 8-letnia córka zamordowane w domu?! Miał je zabić 41-letni krewny

- Wstrząsająca tragedia w Irlandii Północnej: kobieta i 8-letnia dziewczynka o polskich korzeniach oraz 41-letni mężczyzna zginęli w domu.
- Śledczy podejrzewają rozszerzone samobójstwo, gdzie mężczyzna miał zamordować ofiary, a następnie odebrać sobie życie.
- Poznaj szczegóły tego dramatu, w tym apele lokalnych władz i alarmujące statystyki przemocy wobec kobiet w regionie.
Kobieta i dziewczynka o polskich korzeniach zamordowane?
Wstrząsającego odkrycia służby dokonały dokładnie 13 lipca, około 9 rano, w domu przy Cullybackey Road w Ballymena w Irlandii Północnej. W środku znaleziono ciała trzech osób - 41-letniego mężczyzny, 39-letniej kobiety i 8-letniej dziewczynki. Kobieta była mamą 8-latki, już teraz wiadomo, że mężczyzna był ich krewnym, ale służby nie precyzują stopnia pokrewieństwa. Inspektor William Calderwood opisał, że służby ratunkowe zastały w domu "wstrząsający widok". Nic już nie dało się zrobić, cała trójka nie żyła. Śledczy od początku skłaniali się ku hipotezie, że w domu doszło do rozszerzonego samobójstwa. W czwartek, 16 lipca, BBC informuje, że są już niemal pewni, że to 41-latek stoi za śmiercią kobiety i dziecka. Potem miał targnąć się na swoje życie.
W środę, 15 lipca, mieszkańcy z sąsiedztwa rodziny zorganizowali czuwanie dla kobiety i dziewczynki. "Romana Nowak, która mieszka w miasteczku od 20 lat, powiedziała, że przyszła na czuwanie, ponieważ była to tragiczna sytuacja i szok. Dodała, że nie znała rodziny, ale nie mogła przejść obok tragedii obojętnie" - relacjonuje BBC. Z kolei zastępczyni burmistrza regionu Mid and East Antrim, Bethany Carson-Ferris, zwróciła się do osób zgromadzonych na czuwaniu słowami: "Gdy zdarzają się takie tragedie ważne jest, aby ludzie zawsze pamiętali, że jest dokąd pójść. Po raz kolejny... nigdy nie powinno być przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Nigdy nie powinno być przemocy wobec kogokolwiek w naszej społeczności i powinniśmy chcieć ją wykorzenić".
Wstrząsające statystyki dotyczące zabójstw kobiet i dziewcząt
BBC zwraca uwagę na straszne statystyki. Organizacja Women's Aid, która od 2020 r. zbiera dane, wyliczyła, że liczba kobiet i dziewcząt zamordowanych w Irlandii Północnej wzrosła do 31. "Przyczyniamy się do statystyk zabójstw kobiet w całej Wielkiej Brytanii, ale konieczność przechowywania tych danych jest dla nas druzgocąca i niezwykle ważne jest, abyśmy pamiętali o każdej z nich. Przywódcy polityczni, media i społeczeństwo — wszyscy mają do odegrania swoją rolę w powstrzymaniu przemocy wobec kobiet i dziewcząt" - powiedział Sonya McMullan, reprezentująca organizację.
Gdzie szukać pomocy?
Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
- Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
- Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
- pokonackryzys.pl
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.