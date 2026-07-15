Polska rodzina znaleziona martwa w domu w Irlandii. Wśród ofiar 8-letnia dziewczynka

Wstrząsająca tragedia w Irlandii Północnej: w jednym z domów odkryto ciała trzech osób, w tym 8-letniej dziewczynki, co zszokowało lokalną społeczność.

Jak ujawniono, ofiary to polska rodzina, a śledczy skłaniają się ku jednej, szczególnie przerażającej hipotezie dotyczącej przyczyn ich śmierci.

Nie przegap szczegółów śledztwa i apelu policji – dowiedz się, co dokładnie wydarzyło się w Ballymena i jak możesz pomóc.

Trzy ciała w domu w Irlandii. To polska rodzina!

Wstrząsającego odkrycia służby dokonały dokładnie 13 lipca rano, w domu przy Cullybackey Road w Ballymena w Irlandii Północnej. W środku znaleziono ciała trzech osób - 41-letniego mężczyzny, 39-letniej kobiety i 8-letniej dziewczynki. Na razie wiadomo, że kobieta była mamą 8-latki, śledczy nie poinformowali jednak jak dotąd, kim dla obu był mężczyzna. Inspektor William Calderwood opisał, że służby ratunkowe zastały w domu "wstrząsający widok". Nic już nie dało się zrobić, cała trójka nie żyła.

Wśród ofiar 8-letnia dziewczynka

Szybko do mediów dotarła informacja, że rodzina pochodziła z Polski, choć dziewczynka urodziła się już na terenie Irlandii Północnej. "Konsul honorowy Polski w Irlandii Północnej Jerome Mullen powiedział, że nigdy nie doświadczył takiej tragedii w ciągu swojej 18-letniej kariery" - podaje BBC. Serwis, powołując się na komunikaty policji, przekazał także, że formalnie na razie nie ustalono przyczyn śmierci całej trójki, natomiast nikt nie jest poszukiwany w związku ze zgonami.

Inspektor William Calderwood podczas wtorkowej (14 lipca) konferencji prasowej poinformował, że śledczy najbardziej skłaniają się ku temu, że było to rozszerzone samobójstwo. "Wyraził najgłębsze współczucie członkom rodziny, przyjaciołom i bliskim z powodu ich niewyobrażalnej straty. Podkreślił, że nie istnieje żadne zagrożenie dla społeczeństwa, jednak w tym rejonie zostaną zwiększone działania policji" - podaje portal. Jednocześnie Calderwood zaapelował o pomoc. Poprosił wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje, w tym nagrania z monitoringu i kamer samochodowych, o zgłaszanie się na policję. Dodał, że lokalni śledczy współpracują z polskim konsulatem.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

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