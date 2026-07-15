Poranne utrudnienia na kolei w Warszawie. Opóźnienia i odwołania w centrum

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-15 7:02

Pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu awarii rozjazdów występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM i Kolei Mazowieckich, informuje WTP. Składy są opóźnione, a niektóre pociągi mogą ominąć najważniejsze stacje w centrum Warszawy.

Pociąg Kolei Mazowieckich na stacji Warszawa Śródmieście. O utrudnieniach w ruchu pociągów przeczytasz na SE.
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator
  • Utrudnienia dotyczą pociągów SKM linii S1 i S2 oraz Kolei Mazowieckich.
  • Możliwe są opóźnienia, odwołania połączeń oraz zmiany relacji pociągów.
  • Część składów omija stacje Warszawa Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion

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Awaria rozjazdów sparaliżowała ruch

WTP od wczesnych godzin porannych informuje, że pasażerowie korzystający z pociągów SKM linii S1 i S2 oraz Kolei Mazowieckich napotkają utrudnienia. Powodem jest awaria rozjazdów, która wpływa na ruch pociągów w centrum Warszawy. Przewoźnicy ostrzegają, że podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami, odwołaniami części kursów oraz zmianami tras przejazdu.

Pociągi omijają kluczowe stacje

Największe problemy dotyczą śródmiejskiego odcinka linii kolejowej. Część pociągów może przejeżdżać bez zatrzymania przez stacje:

  • Warszawa Ochota,
  • Warszawa Śródmieście,
  • Warszawa Powiśle,
  • Warszawa Stadion.

Dla wielu pasażerów oznacza to konieczność przesiadek lub wyboru innego środka transportu.

Przed wyjazdem sprawdź komunikaty

Przewoźnicy apelują do pasażerów o śledzenie bieżących komunikatów dotyczących ruchu pociągów. Aktualne informacje o opóźnieniach i zmianach w kursowaniu składów publikowane są na Portalu Pasażera PKP PLK. Na razie nie podano, kiedy awaria zostanie usunięta i ruch wróci do normy. Do tego czasu podróżni powinni przygotować się na dalsze utrudnienia.

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