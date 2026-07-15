Poranne utrudnienia na kolei w Warszawie. Opóźnienia i odwołania w centrum

Utrudnienia dotyczą pociągów SKM linii S1 i S2 oraz Kolei Mazowieckich.

Możliwe są opóźnienia, odwołania połączeń oraz zmiany relacji pociągów.

Część składów omija stacje Warszawa Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion

Awaria rozjazdów sparaliżowała ruch

WTP od wczesnych godzin porannych informuje, że pasażerowie korzystający z pociągów SKM linii S1 i S2 oraz Kolei Mazowieckich napotkają utrudnienia. Powodem jest awaria rozjazdów, która wpływa na ruch pociągów w centrum Warszawy. Przewoźnicy ostrzegają, że podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami, odwołaniami części kursów oraz zmianami tras przejazdu.

Pociągi omijają kluczowe stacje

Największe problemy dotyczą śródmiejskiego odcinka linii kolejowej. Część pociągów może przejeżdżać bez zatrzymania przez stacje:

Warszawa Ochota,

Warszawa Śródmieście,

Warszawa Powiśle,

Warszawa Stadion.

Dla wielu pasażerów oznacza to konieczność przesiadek lub wyboru innego środka transportu.

Przed wyjazdem sprawdź komunikaty

Przewoźnicy apelują do pasażerów o śledzenie bieżących komunikatów dotyczących ruchu pociągów. Aktualne informacje o opóźnieniach i zmianach w kursowaniu składów publikowane są na Portalu Pasażera PKP PLK. Na razie nie podano, kiedy awaria zostanie usunięta i ruch wróci do normy. Do tego czasu podróżni powinni przygotować się na dalsze utrudnienia.