Afera w szpitalu Południowym spowodowała dymisje dwóch wiceprezydentek Warszawy - odpowiedzialnej za ochronę zdrowia, oświatę i sport Renaty Kaznowskiej, pracującej w stołecznym samorządzie od blisko 30 lat i nadzorującej sprawy kultury Aldony Machnowskiej-Góry (która zasiadała też w radzie nadzorczej Szpitala Południowego).

Obie wiceprezydentki złożyły rezygnacje i 3 lipca podczas konferencji prasowej prezydent Warszawy ogłosił, że ich dymisje przyjął.

– Nie rozstrzygam o żadnej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania i tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy – argumentował prezydent Trzaskowski. Przyznał, że „to nie były proste decyzje”, dziękując obu współpracowniczkom za wieloletnią pracę na rzecz miasta. - Jestem przekonany, że obie panie zapiszą się na stałe w historii miasta i ratusza – przyznał. Zapowiedział jednocześnie zmiany systemowe, w tym odpartyjnienie władz wszystkich miejskich spółek. Do 30 lipca członkowie rad nadzorczych miejskich spółek mają zadeklarować, czy chcą być członkami partii czy chcą nadal pełnić funkcje w radach.

Pożegnanie wiceprezydentek

- Odchodzę bez żalu i złych emocji. Jestem dumna z mojej ponad 30-letniej pracy na rzecz mojego miasta. Niech dalej się rozwija, rośnie w siłę i pięknieje – napisała Renata Kaznowska na pożegnanie. Przyznała, że decyzja o odejściu była jedną z najtrudniejszych w jej życiu. - Sprawa Warszawskiego Szpitala Południowego z pewnością się wyjaśni. Mam nadzieję, że skorzysta na tym cały system ochrony zdrowia w Polsce – dodała.

- Ośmioletnią misję pracy w zarządzie m. st. Warszawy, niezwykle wymagającą i satysfakcjonującą pracę dla Warszawy kończę z poczuciem dobrze wykonanej pracy. Sprawa Szpitala Południowego jest szokująca także dla mnie. Nie mam poczucia winy, ale mam poczucie odpowiedzialności – tak o swoim odejściu napisała w mediach społecznościowych Aldona Machnowska-Góra.

Dymisje Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry były największą zmianą personalną w warszawskim ratuszu od początku prezydentury Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. Miały w założeniu zamknąć jeden z najpoważniejszych kryzysów politycznych w miejskiej polityce. Zdaniem części polityków Koalicji Obywatelskiej – to odwołanie pracowitych wiceprezydentek nie było potrzebne, bo nic nie zmieniło w politycznym podejściu do „afery szpitalnej”. Zdaniem opozycji (polityków Prawa i Sprawiedliwości i Lewicy) – było jednak niepełne i niekonsekwentne, bo ich zdanie stanowisko powinien też stracić wiceprezydent Tomasz Mencina (formalnie odpowiedzialny za nadzór nad spółkami) i burmistrz Ursynowa Robert Kempa, który był szefem rady nadzorczej Szpitala Południowego. Radni KO obronili burmistrza przed odwołaniem na nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy 13 lipca.

Po dymisjach dwóch kobiet prezydent Trzaskowski tymczasowo na nowo podzielił zadania w ratuszu. Ale już na środę (15 lipca) rano zapowiedział ogłoszenie nazwisk nowych wiceprezydentek.

Kobiety zastąpią kobiety

Na giełdzie nazwisk urzędników do potencjalnego awansu wbrew pozorom nie było wiele osób. Wymieniane były w tym kontekście obecne pełnomocniczki prezydenta - Magdalena Młochowska i Joanna Popielawska, czy szefowa gabinetu prezydenta Wioletta Paprocka-Ślusarska. Tylko jedna z tego grona zostanie jutro przedstawiona jako wiceprezydentka.

Jak ustaliliśmy, to Magdalena Młochowska – od 2021 r. pełnomocniczka d.s zieleni. Prezydent Rafał Trzaskowski znał ją wcześniej, w 2012 roku Donald Tusk mianował ją podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (którym w latach 2013-14 kierował Rafał Trzaskowski), a kilka lat później w ratuszu zatrudniła ją jeszcze prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Po kryzysie związanym z aferą reprywatyzacyjną ówczesny wiceprezydent Witold Pahl tworzył biuro d.s. dekretowych i dwóch byłych ministrów – Piotr Rodkiewicz i Magdalena Młochowska - miało ratować autorytet urzędu nadszarpnięty aferą reprywatyzacyjną. Młochowska została rzeczniczką mieszkańców do pomocy pokrzywdzonym lokatorom w walce z bezdusznymi kamienicznikami i urzędowymi procedurami. „Jestem, słucham, pomagam” - mówiła wtedy jako pełnomocniczka d.s. lokatorów w wywiadzie dla „Super Expressu”. Później od Trzaskowskiego dostała zadania dyrektorki koordynatorki d.s. zieleni. Nadzorowała też m.in. sprawy schroniska dla zwierząt Na Paluchu.

Nowa twarz od szpitali w warszawskim ratuszu. To zaskoczenie!

Ale największą niespodzianką będzie nazwisko drugiej wiceprezydentki, która, po Renacie Kaznowskiej ma przejąć m.in. nadzór nad ochroną zdrowia. Według naszych informacji Trzaskowski przedstawi jutro jako swoją nową zastępczynię Izabelę Marcewicz-Jendrysik – dotychczasową szefową Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

To będzie nowa twarz w ratuszu. Trzaskowski postawił na ekspertkę od służby zdrowia, znającą mechanizmy, które spowodowały skandale w Szpitalu Południowym.

Izabela Marcewicz-Jendrysik jest ekonomistką i menedżerem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia w Warszawie - była m.in. prezesem Warszawskiego Centrum Opieki Medycznej „Kopernik” i dyrektorem Szpitala Specjalistycznego św. Zofii. W 2023 r. została nagrodzona tytułem Menedżera Roku 2023 w Ochronie Zdrowia.

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To nie koniec personalnej rewolucji w otoczeniu Trzaskowskiego

Jak słyszymy, to nie koniec zmian personalnych w warszawskim ratuszu. Trzaskowski szuka też osoby, która zostanie dyrektorem-koordynatorem d.s. kultury. Po dymisji Aldony Machnowskiej-Góry nadzór nad teatrami i miejskimi muzeami Trzaskowski przejął osobiście. Ale po awansie Magdaleny Młochowskiej będzie wakat dyrektora-koordynatora, który formalnie jest pełnomocnikiem prezydenta, ale w rzeczywistości ma zadania wiceprezydenta. Formalnie – zgodnie ze statutem miasta prezydent Warszawy może mieć tylko czterech zastępców.