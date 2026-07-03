Aldona Machnowska-Góra zabrała głos po dymisji. "Sprawa jest szokująca"

Aldona Machnowska-Góra potwierdziła zakończenie pracy w Zarządzie m.st. Warszawy.

W oświadczeniu podsumowała osiem lat pracy w ratuszu.

Napisała, że nie ma poczucia winy, ale ma poczucie odpowiedzialności w związku ze sprawą Szpitala Południowego.

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Oświadczenie po piątkowej konferencji Rafała Trzaskowskiego

W piątek Rafał Trzaskowski poinformował o przyjęciu rezygnacji dwóch swoich zastępczyń: Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. Krótko po konferencji własne stanowisko opublikowała także Machnowska-Góra, potwierdzając odejście z warszawskiego ratusza.

- Szanowni Państwo, kończę dziś 8-letnią misję pracy w Zarządzie m.st. Warszawy. Niezwykle wymagającą i satysfakcjonującą pracę dla Warszawy. Kończę ją z poczuciem dobrze wykonanej pracy - napisała. - Sprawa Szpitala Południowego jest szokująca, także dla mnie. Nie mam poczucia winy, ale mam poczucie odpowiedzialności.

Podsumowanie ośmiu lat pracy w Warszawie

W dalszej części oświadczenia Aldona Machnowska-Góra podziękowała za współpracę i przypomniała obszary, za które odpowiadała w warszawskim samorządzie. Wymieniła m.in. kulturę, pomoc społeczną, rozwój mieszkalnictwa, współpracę z organizacjami pozarządowymi, rewitalizację, ochronę zabytków, wsparcie dla Powstańców Warszawskich i działania na rzecz równego traktowania.

- To były trudne i piękne zadania. Zrealizowane ze świetnymi zespołami w ratuszu i partnerami społecznymi. Bardzo Wam wszystkim dziękuję! - napisała.

Na zakończenie dodała, że liczy na dalszy rozwój Warszawy i pozytywne zmiany dla jej mieszkańców. Na razie nie wiadomo jeszcze, kto zajmie miejsce Aldony Machnowskiej-Góry w zarządzie miasta.