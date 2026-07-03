Renata Kaznowska żegna się z ratuszem. Zastępczyni Trzaskowskiego po dymisji: "Odchodzę bez żalu"

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-03 11:39

Renata Kaznowska potwierdziła odejście z warszawskiego ratusza. Wieloletnia wiceprezydentka stolicy opublikowała krótkie oświadczenie po tym, jak Rafał Trzaskowski poinformował o jej rezygnacji. „Odchodzę bez żalu i złych emocji” - napisała. Jej dymisja to jedna z politycznych konsekwencji afery wokół Szpitala Południowego.

RENATA KAZNOWSKA
Autor: MARCIN WZIONTEK/SUPER EXPRESS
  • Renata Kaznowska złożyła rezygnację z funkcji wiceprezydentki Warszawy.
  • W krótkim oświadczeniu podziękowała za ponad 30 lat pracy dla stolicy.
  • Jej odejście to efekt zmian ogłoszonych przez Rafała Trzaskowskiego po aferze w Szpitalu Południowym.
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Kaznowska zabrała głos po dymisji

W piątek Rafał Trzaskowski poinformował o zmianach w stołecznym ratuszu. Prezydent Warszawy przekazał, że na jego ręce wpłynęły rezygnacje dwóch wiceprezydentek: Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. Obie dymisje zostały przyjęte. Niedługo później głos zabrała sama Renata Kaznowska. W opublikowanym oświadczeniu podsumowała swoją wieloletnią pracę w samorządzie i podziękowała osobom, z którymi współpracowała przez lata.

- Szanowni Państwo, odchodzę bez żalu i złych emocji. Jestem dumna z mojej ponad 30-letniej pracy na rzecz mojego miasta. Niech dalej się rozwija, rośnie w siłę i pięknieje - napisała. Podziękowała także współpracownikom i dziennikarzom. Jednocześnie zaznaczyła, że nie zamierza szerzej komentować swojego odejścia.

- Dziękuję wszystkim dziennikarzom za współpracę, za konstruktywną krytykę i niejednokrotnie docenienie. I proszę… nie dzwońcie. Całe moje oświadczenie macie tutaj. Innych nie będzie - dodała.

Polityczne konsekwencje po aferze w Szpitalu Południowym

Kaznowska w swoim wpisie nie odniosła się do powodów dymisji ani do afery wokół Szpitala Południowego. To właśnie ten kryzys stał się jednak tłem decyzji personalnych w ratuszu.

Rafał Trzaskowski podkreślał podczas konferencji, że to, co ujawniono w sprawie Szpitala Południowego, „nigdy nie miało prawa się wydarzyć” i „nie ma prawa się powtórzyć”. Zapowiedział też dalsze wyjaśnianie nieprawidłowości, nowe standardy w miejskich spółkach oraz kolejne decyzje personalne. Prezydent stolicy zaznaczył, że nie przesądza o winie swoich współpracowniczek, ale w życiu publicznym obowiązują wyższe standardy odpowiedzialności.

Jedna z najważniejszych osób w ratuszu

Renata Kaznowska przez lata należała do najważniejszych postaci w warszawskim samorządzie. Jako wiceprezydentka odpowiadała m.in. za edukację, sport, inwestycje i miejską infrastrukturę społeczną. Z warszawskim ratuszem była związana jeszcze przed objęciem stanowiska przez Rafała Trzaskowskiego.

Jej odejście oznacza koniec jednego z najdłuższych i najbardziej rozpoznawalnych rozdziałów w stołecznym samorządzie. Na razie nie wiadomo jeszcze, kto zajmie jej miejsce w zarządzie miasta. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że nazwiska nowych zastępców poda w najbliższym czasie.

Konferencja prasowa Rafała Trzaskowskiego
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RENATA KAZNOWSKA
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