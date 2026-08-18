Alert IMGW! Gwałtowny wzrost wody w rzekach. Te województwa muszą uważać!

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-08-18 10:45

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej bije na alarm! Wydano ostrzeżenia hydrologiczne dla pięciu województw. Powodem są intensywne opady deszczu. Sprawdź, gdzie sytuacja jest najpoważniejsza.

Alert IMGW! Gwałtowny wzrost wody w rzekach. Te województwa muszą uważać!
Autor: /IMGW/ Pexels.com

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał serię ostrzeżeń hydrologicznych dla centralnej i wschodniej Polski. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w pięciu województwach. Ostrzeżenia będą w mocy najpóźniej do około godz. 14:00 na wschodzie Polski. 

Rzeki niebezpiecznie wezbrały. IMGW ostrzega pięć województw

Zgodnie z mapą ostrzeżeń hydrologicznych, zagrożenie I stopnia dotyczy w całości lub częściowo kilku regionów. Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest w:

  • Województwie mazowieckim - alert obejmuje okolice Warszawy, Płocka, Radomia i Siedlec.
  • Województwie podlaskim - alertem objęty jest niemal cały region, w tym Białystok.
  • Województwie łódzkim - zagrożenie dotyczy wschodniej i centralnej części, w tym rejonów Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego.
  • Województwie warmińsko-mazurskim - alerty obejmują południowo-wschodni fragment.
  • Województwie kujawsko-pomorskim - zagrożony jest wschodni skrawek w okolicach Włocławka.

Gwałtowne wzrosty stanów wody. Co to oznacza?

Synoptycy IMGW w oficjalnym komunikacie wyjaśniają, czego należy się spodziewać w związku z prognozowanymi opadami. Wzrosty poziomu wody w rzekach mogą być gwałtowne.

- W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, którym towarzyszyć będą burze, na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody. Lokalnie w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnego opadu wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych

- przekazał IMGW. 

Polecany artykuł:

Głuchołazy znowu zalane! Mieszkańcy drżą przed powtórką sprzed dwóch lat

Ostrzeżenie może ulec zmianie

Instytut podkreśla również, że sytuacja jest dynamiczna i prognozy mogą być aktualizowane w zależności od rozwoju sytuacji pogodowej.

- W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie

- zastrzega IMGW. 

Lokalne ulewy na Pomorzu

Oprócz ogólnokrajowych alertów, pojawił się także osobny komunikat dla powiatu wejherowskiego, gdzie prognozowane są intensywne opady deszczu.

- W regionie występują silne, okresami ulewne opady deszczu o natężeniu 10-15 mm/h. Lokalnie suma opadów może wynieść 20-30 mm

- czytamy w aktualnym komunikacie. 

IMGW dodaje, że prognoza ta została przygotowana na podstawie danych z systemów teledetekcji i może różnić się od faktycznego przebiegu zjawisk.

Pogoda na kolejne dni. To nie koniec burz

Na szczęście na dziś IMGW nie przewiduje ostrzeżeń meteorologicznych związanych z deszczem w skali kraju. Jednak to tylko chwilowa przerwa. Kolejne burze prognozowane są już na czwartek i piątek, tym razem głównie na południu Polski. Warto pamiętać o skutkach nawałnic, które przeszły nad krajem w poniedziałek. Strażacy interweniowali ponad 1100 razy, a najtrudniejsza sytuacja panowała na południu, gdzie woda zalewała miasta, a silny wiatr zrywał dachy. Niestety, są osoby poszkodowane.

Armagedon nad Polską! Ponad tysiąc interwencji strażaków, zalany szpital i zerwane dachy. Są ranni!
Galeria zdjęć 15
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RZEKI
IMGW
MAZOWIECKIE