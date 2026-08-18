Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał serię ostrzeżeń hydrologicznych dla centralnej i wschodniej Polski. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w pięciu województwach. Ostrzeżenia będą w mocy najpóźniej do około godz. 14:00 na wschodzie Polski.

Rzeki niebezpiecznie wezbrały. IMGW ostrzega pięć województw

Zgodnie z mapą ostrzeżeń hydrologicznych, zagrożenie I stopnia dotyczy w całości lub częściowo kilku regionów. Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest w:

Województwie mazowieckim - alert obejmuje okolice Warszawy, Płocka, Radomia i Siedlec.

Województwie podlaskim - alertem objęty jest niemal cały region, w tym Białystok.

Województwie łódzkim - zagrożenie dotyczy wschodniej i centralnej części, w tym rejonów Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego.

Województwie warmińsko-mazurskim - alerty obejmują południowo-wschodni fragment.

Województwie kujawsko-pomorskim - zagrożony jest wschodni skrawek w okolicach Włocławka.

Gwałtowne wzrosty stanów wody. Co to oznacza?

Synoptycy IMGW w oficjalnym komunikacie wyjaśniają, czego należy się spodziewać w związku z prognozowanymi opadami. Wzrosty poziomu wody w rzekach mogą być gwałtowne.

- W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, którym towarzyszyć będą burze, na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody. Lokalnie w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnego opadu wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych

- przekazał IMGW.

Ostrzeżenie może ulec zmianie

Instytut podkreśla również, że sytuacja jest dynamiczna i prognozy mogą być aktualizowane w zależności od rozwoju sytuacji pogodowej.

- W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie

- zastrzega IMGW.

Lokalne ulewy na Pomorzu

Oprócz ogólnokrajowych alertów, pojawił się także osobny komunikat dla powiatu wejherowskiego, gdzie prognozowane są intensywne opady deszczu.

- W regionie występują silne, okresami ulewne opady deszczu o natężeniu 10-15 mm/h. Lokalnie suma opadów może wynieść 20-30 mm

- czytamy w aktualnym komunikacie.

IMGW dodaje, że prognoza ta została przygotowana na podstawie danych z systemów teledetekcji i może różnić się od faktycznego przebiegu zjawisk.

Pogoda na kolejne dni. To nie koniec burz

Na szczęście na dziś IMGW nie przewiduje ostrzeżeń meteorologicznych związanych z deszczem w skali kraju. Jednak to tylko chwilowa przerwa. Kolejne burze prognozowane są już na czwartek i piątek, tym razem głównie na południu Polski. Warto pamiętać o skutkach nawałnic, które przeszły nad krajem w poniedziałek. Strażacy interweniowali ponad 1100 razy, a najtrudniejsza sytuacja panowała na południu, gdzie woda zalewała miasta, a silny wiatr zrywał dachy. Niestety, są osoby poszkodowane.