Ta rola Frycza jest lepsza niż Tony Soprano i Saul Goodman? 8 lat temu aktor zagrał genialną kreację

Genialna rola Frycza w serialu HBO

W poniedziałek, 17 sierpnia Polskę obiegła smutna wiadomość o śmierci wybitnego aktora filmowego i teatralnego Jana Frycza. 72-letni artysta pozostawił wiele wybitnych kreacji ekranowych i scenicznych, którymi zdobył uznanie zarówno krytyków, jak i szerokich mas publiczności. Jedną z takich ról jest bez wątpienia Dario, czyli bezwzględny, psychopatyczny gangster w serialu HBO "Ślepnąc od świateł" z 2018 roku (opartym na bestsellerowej powieści autorstwa Jakuba Żulczyka).

Serial opowiada o mrocznym, warszawskim półświatku narkotykowym, a postać kreowana przez Frycza to groźny gangster, który wychodzi z więzienia i wprowadza dużo zamieszania w życie bohaterów.

Do kanony przeszły m.in. słynne cytaty Daria wypowiadane z charakterystyczną składnią i manierą:

"Ale to nie do mnie tak, do mnie nie"

"No i nie podobasz mi się"

"Wódeczka musi być zimna i gęsta..."

Choć pozornie kreowanie niemal czystego zła jakim był Dario może wydawać się proste, w istocie bardzo łatwo jest przerysować tego typu postać lub wpaść w tanie klisze typowe dla czarnych charakterów. Frycz uniknął wszystkich tych pułapek i stworzył niezwykle autentycznego bohatera, który przeraża nie tylko skalą swojej deprawacji i gniewnej nieprzewidywalności, ale też tym jak bardzo jest realistyczny.

Dario to zło wcielone - istny diabeł, który jednak nie wygląda jak potwór z kreskówek, ale sprawia wrażenie prawdziwego człowieka, którego nigdy nie chcielibyśmy spotkać w ciemnym zaułku. Jednocześnie pozostaje jakby zjawą, widmem, które nie podlega pod fizyczne prawidła rządzące światem ludzi. Tak niebywałe i udane połączenie kilku skrajności w jednej roli to ogromny kunszt aktorstwa i tajemnica sukcesu postaci tworzonej przez Jana Frycza.

Najlepsza polska rola serialowa w historii?

Uznanie dla aktorstwa Frycza w "Ślepnąc od świateł" przekroczyło barierę sezonowego zachwytu, a kreacja Daria już teraz jest ponadczasowym klasykiem. Najlepiej świadczy o tym ranking najlepszych męskich ról serialowych prowadzony przez największy polski portal filmowy - Filmweb. W tym zestawieniu Jan Frycz ze swoją rolą Daria jest na 9. pozycji wszech czasów.

Jego rola ma średnią ocen 9,46 przy 19 394 głosach. Tym samym jest to nie tylko najwyżej oceniana polska kreacja serialowa w bazie portalu, ale też bije na głowę uznane zagraniczne role takie jak: Jesse Pinkman z Breaking Bad, Saul Goodman z Zadzwoń do Saula, Berlin z Domu z papieru, czy Tony Soprano z Rodziny Soprano.

Choć oczywiście tego typu rankingi to w dużej mierze rzecz gustu, to nie ulega wątpliwości, że swoją rolą Daria Jan Frycz zdobył sobie uwielbienie widowni, a jest to tylko jedno z wielu podziwianych wcieleń w jego długiej karierze.

Nie żyje Jan Frycz. Wybitny aktor miał 72 lata i pracował do ostatnich chwil