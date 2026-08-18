Olga Frycz pożegnała zmarłego ojca. Nie zawsze mieli dobre relacje. "Ostatnie lata były piękne"

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-08-18 7:38

W poniedziałkowe popołudnie media obiegła przykra wiadomość o śmierci Jana Frycza. Legendarnego aktora pożegnali przyjaciele z branży, politycy, fani. Łzy wzruszenia wywołały słowa jego dzieci. W nocy wpis opublikowała również Olga Frycz. "Kochaliśmy Tatę bardzo i najważniejsze, że o tym wiedział" - napisała.

Nie żyje Jan Frycz. Legendarny aktor miał 72 lata

W poniedziałek, 17 sierpnia Teatr Narodowy w Warszawie przekazał przykrą wiadomość o śmierci Jana Frycza. Legendarny aktor miał 72 lata. Z placówką związany był w latach 1982–1983. W 2006 roku wrócił do Narodowego i został w nim już do samego końca. Jak można przeczytać w oświadczeniu teatru, jeszcze w ubiegłym tygodniu przygotowywał się do spektaklu "Oresteja" w reżyserii Luka Percevala.

Ceniony aktor przez pół wieku niezwykle owocnej kariery stworzył wiele niezapomnianych kreacji zarówno na ekranie, jak i na deskach teatrów. Jego role w "Wielkim Szu", "Pręgach", "Bezmiarze sprawiedliwości", "Pornografii" czy "Pożegnaniu jesieni" zapisały się w historii polskiej kinematografii. Młodsze pokolenia zapamięta go również z kreacji bezwzględnego Daria z serialu "Ślepnąc od świateł".

Śmierć Jana Frycza pogrążyła w żałobie jego bliskich oraz całe środowisko filmowo-teatralne. Aktora pożegnali przyjaciele z branży, politycy, fani oraz jego dzieci. Był trzykrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa z Grażyną Laszczyk miał córkę. Po rozwodzie związał się z Agatą Frycz, z którą doczekał się pięciorga dzieci: Olgi, Marii, Michała, Wojciecha i Antoniego.

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Olga Frycz pożegnała zmarłego ojca. Poruszające słowa

Jan Frycz nie zawsze miał dobre relacje z dziećmi. Gdy Olga Frycz weszła do show-biznesu nie kryła żalu do ojca za to, że rozstał się z jej mamą i zerwał kontakty. Szczęśliwie, po latach nieudanych prób ojciec i córka naprawili swoje relacje. Gdy w lutym tego roku na świat przyszedł jej syn, nadała mu imię po ojcu. W poniedziałkową noc Olga zamieściła pożegnalny wpis.

Kochaliśmy Tatę bardzo i najważniejsze, że o tym wiedział. Dla moich dzieci był najkochańszym dziadkiem. Dziękuję wszystkim za dobre słowa, pamięć i wsparcie. Ostatnie lata były piękne. A tamten spacer z Helenką i Tatą bardzo miło wspominam - napisała celebrytka pod wspólnym zdjęciem z ojcem i córką.

W trudnym czasie żałoby swoimi wspomnieniami podzielili się również Gabriela Frycz oraz Michał Frycz. Oboje, podobnie jak ojciec, na co dzień funkcjonują w środowisku artystycznym.

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JAN FRYCZ
OLGA FRYCZ