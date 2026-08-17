Dzieci Jana Frycza pożegnały ojca w sieci. Gabriela i Michał we wzruszających słowach po śmierci aktora

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-17 22:35

Smutna wiadomość o śmierci wybitnego polskiego aktora obiegła media 17 sierpnia. Jan Frycz odszedł w wieku 72 lat, pozostawiając w żałobie bliskich, przyjaciół oraz rzesze fanów. W poruszających słowach artystę pożegnały jego dzieci – Gabriela i Michał, zamieszczając osobiste wpisy w mediach społecznościowych.

Informację o śmierci wybitnego artysty podał jako pierwszy Teatr Narodowy w Warszawie, którego Jan Frycz był filarem przez wiele lat swojej imponującej kariery. Z doniesień wynika, że mimo choroby aktor pozostawał aktywny zawodowo do samego końca, snując nowe plany. Odszedł w minioną sobotę, 15 sierpnia, mając 72 lata.

W trudnym czasie żałoby swoimi wspomnieniami podzielili się córka Gabriela Frycz i syn Michał Frycz. Oboje, podobnie jak ojciec, na co dzień funkcjonują w środowisku artystycznym.

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Śmierć uwielbianego aktora wywołała ogromne poruszenie. Zaledwie kilka dni przed odejściem chorujący 72-latek zaangażował się w próby do kolejnego spektaklu. Z kolei pisarka Katarzyna Grochola wyznała w rozmowie z "Super Expressem", że lada chwila artysta miał pojawić się na planie zdjęciowym nowego "Nigdy w życiu". Małgorzata Kożuchowska również podkreślała niezłomność zmarłego, który nie poddawał się chorobie i pracował tak długo, jak mógł.

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Pamięć zmarłego uczciło już wiele znanych osobistości, wspominając wspólnie spędzony czas i imponujący dorobek artysty. W dorobku Jana Frycza znalazło się ponad dwieście niezapomnianych ról, m.in. w takich produkcjach jak "Pożegnanie jesieni", "Pręgi", "Pornografia" czy poruszającym filmie "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy".

W rozmowie z "Super Expressem", zmarłego wspominał Sebastian Fabijański. Panowie mieli okazję kilkakrotnie współpracować, a w serialu "Botoks" zagrali wyjątkowy duet jako ojciec i syn. Jeszcze 17 sierpnia wieczorem do internautów zwrócił się prawdziwy syn aktora, Michał Frycz. Mężczyzna, który na co dzień funkcjonuje w świecie muzyki jako organizator tego typu imprez, w obszernym wpisie opowiedział o wyjątkowej więzi, jaka łączyła go z ojcem.

"15 sierpnia 2026 roku odszedłeś, Tato. Pozostawiłeś po sobie tak wiele dobra, piękna i życiowej sztuki. Byłeś dla mnie Ojcem, który mnie rozumiał. Ojcem, który potrafił zadzwonić co chwilę tylko po to, żeby zapytać: „Jaka sytuacja na horyzoncie?”. Tym jednym zdaniem zawsze dawałeś mi poczucie, że jesteś obok" - czytamy.

Michał Frycz o tacie

W opublikowanym na Instagramie tekście, Michał Frycz z żalem wspomniał o planach, których nie zdążyli już razem z ojcem urzeczywistnić. Pełne wzruszenia słowa były również podziękowaniem za wspólnie spędzone chwile i życiową mądrość, którą zaszczepił w nim ojciec.

"Nauczyłeś mnie walczyć o siebie, nie poddawać się i iść przez życie po swojemu. Dzisiaj wiem, że wiele z tego, kim jestem, zawdzięczam właśnie Tobie. [...] Dziękuję Ci, Tato, za 36 lat mojego i naszego wspólnego życia. Za Twoją obecność, za rozmowy, za śmiech, za lekcje, za wszystko, czego nauczyłeś mnie o życiu. Leć w dal, Tato. Graj swoje spektakle w niebie. A kiedy już ucichną wszystkie brawa, odpoczywaj w spokoju i ciszy. Kocham Cię. Twój syn, Michał" - zakończył 36-latek.

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Gabriela Frycz w przejmujących słowach. Też jest aktorką

Na opublikowanie krótkiego, ale niezwykle poruszającego pożegnania zdecydowała się również Gabriela Frycz. Kobieta, która kontynuuje rodzinną tradycję - jest cenioną artystką teatralną, skierowała do zmarłego taty kilka osobistych słów.

"Żegnaj kochany tato, przyjacielu, mentorze i na koniec dzielny żołnierzu... Będzie cię strasznie brak" - napisała w mediach społecznościowych.

Dokładne informacje dotyczące pogrzebu wybitnego aktora mają zostać przekazane wkrótce. W odpowiedzi na nasze pytanie, Związek Artystów Scen Polskich potwierdził jednak, że wystąpił z inicjatywą, aby Jan Frycz został pożegnany podczas ceremonii o charakterze państwowym.

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JAN FRYCZ