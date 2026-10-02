Helena Englert nie zwalnia tempa. W cieniu tanecznego show zapowiada nowy utwór

Helena Englert traktuje "Taniec z Gwiazdami" jako trampolinę dla nowej muzyki

Od dłuższego czasu Helena Englert znajduje się w centrum zainteresowania. Dwudziestosześcioletnia artystka rywalizuje w dziewiętnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Jej występ budzi ogromne emocje, a wielu widzów ocenia ją przez pryzmat sławnych rodziców, czyli Jana Englerta i Beaty Ścibakówny.

Sama artystka przyznaje, że decyzja o udziale w show miała przynieść korzyści dla jej twórczości. Choć dotychczas kojarzono ją głównie z telewizją i teatrem, to właśnie własne piosenki stanowią jej największą życiową pasję. W grudniu pod pseudonimem HELA młoda gwiazda oficjalnie zasiliła szeregi managementu Kayax.

Nie będę ukrywać, ten program jest bardzo nośny, a mi zależy na tym, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, że kocham muzykę, robię ją od dawna, wydaje od niedawna, ale że jest dla mnie teraz priorytetem. Wydaje mi się, że "Taniec z Gwiazdami" jest świetnym medium dla muzyki - mówiła w "Halo, tu Polsat".

Debiutancki utwór "Pani domu" wywołał niemałe zamieszanie z powodu konfliktu z Dorotą Masłowską. Pisarka zarzuciła początkującej piosenkarce kradzież tekstu o "kanapce z hajsem". Mimo krytyki Helena Englert wcale się nie zraziła i nadal rozwija swoją muzyczną ścieżkę.

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Helena Englert zapowiada kolejny singiel zwiastujący debiutancki album

Wkrótce potem wokalistka wydała kolejne piosenki ("Milcz", "Wszystko na nic", "Przy Tobie") i zaprezentowała je na Open'erze. Podczas tego występu pod sceną gorąco kibicowała jej rozradowana mama.

Występy w tanecznym formacie płynnie łączy z pracą nad debiutanckim albumem. W mediach społecznościowych wokalistki pojawiło się krótkie wideo zwiastujące kolejny singiel.

Kawałek "Przez przypadek" zadebiutuje w piątek, 9 października. To już piąty z rzędu utwór zapowiadający nową płytę. Na ten moment dokładna data premiery debiutanckiego albumu Heleny Englert pozostaje nieujawniona.

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