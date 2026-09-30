Mocne słowa Daniela Olbrychskiego o Helenie Englert. Stanął za nią murem

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-09-30 7:38

Helena Englert od lat próbuje udowodnić, że nazwisko rodziców nie definiuje jej aktorskiej kariery. Córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny regularnie spotyka się z zarzutami, że jako "nepo baby" ma łatwiejszy start w branży. Tym razem w jej obronie stanął Daniel Olbrychski. Legendarny aktor nie tylko zakwestionował te zarzuty, ale również wystawił młodej aktorce wyjątkową laurkę.

Daniel Olbrychski wystawił Helenie Englert niezwykłą laurkę. Padły wielkie słowa

Helena Englert należy do grona młodych aktorek, o których w ostatnich latach zrobiło się naprawdę głośno. 26-latka ma już na koncie role w produkcjach takich jak "#BringBackAlice" czy "Pokusa", a obecnie można ją oglądać również na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Mimo kolejnych zawodowych projektów jej kariera wciąż bywa komentowana przez pryzmat sławnych rodziców.

Aktorka nie ukrywa, że takie komentarze potrafią być dla niej bardzo bolesne. W ostatnim odcinku tanecznego show otwarcie mówiła o hejcie i o tym, jak trudno jest jej patrzeć na sprowadzanie całego dorobku do nazwiska Jana Englerta i Beaty Ścibakówny.

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Mocne słowa Daniela Olbrychskiego o Helenie Englert. Stanął za nią murem

Teraz głos w tej sprawie zabrał Daniel Olbrychski. Aktor, który od dekad należy do najważniejszych postaci polskiego kina, w rozmowie z Plotkiem zdecydowanie odrzucił przekonanie, że znani rodzice są dla młodych aktorów wyłącznie przepustką do kariery.

Jego zdaniem może być wręcz przeciwnie. Dziecko znanych artystów od początku musi mierzyć się bowiem z ogromnymi oczekiwaniami. Każdy sukces może być przypisywany rodzinnym koneksjom, a każde potknięcie porównywane z dorobkiem rodziców.

Olbrychski zwrócił uwagę właśnie na sytuację Heleny Englert. Jak podkreślił, informacje o hejcie wobec młodej aktorki docierały do niego również od jej rodziców, a część takich komentarzy można bez trudu znaleźć w internecie.

Nie, odwrotnie! (...) Poprzeczka jest postawiona wysoko - mówił aktor, przekonując, że nazwisko w przypadku młodego artysty nie musi być ułatwieniem. Jego zdaniem może wręcz stać się obciążeniem, ponieważ każda kolejna rola jest automatycznie zestawiana z dokonaniami rodziców.

Na tym jednak Olbrychski nie poprzestał. Zamiast jedynie bronić Englert przed krytyką, zdecydował się bardzo mocno pochwalić jej talent. Jego ocena może robić wrażenie, szczególnie że padła z ust aktora o ogromnym dorobku.

Helenka (...) jest wybitnie zdolną młodą dziewczyną. W tej chwili mogę śmiało powiedzieć, że jest jedną z najwybitniejszych aktorek europejskich swojego pokolenia - stwierdził.

To bardzo mocne słowa. Olbrychski zna rodzinę Englertów i, jak sam zaznaczył, już wcześniej mówił rodzicom Heleny o swoim przekonaniu dotyczącym jej talentu. Teraz postanowił powiedzieć o tym publicznie.

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Helena Englert
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HELENA ENGLERT