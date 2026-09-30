Daniel Olbrychski wystawił Helenie Englert niezwykłą laurkę. Padły wielkie słowa

Helena Englert należy do grona młodych aktorek, o których w ostatnich latach zrobiło się naprawdę głośno. 26-latka ma już na koncie role w produkcjach takich jak "#BringBackAlice" czy "Pokusa", a obecnie można ją oglądać również na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Mimo kolejnych zawodowych projektów jej kariera wciąż bywa komentowana przez pryzmat sławnych rodziców.

Aktorka nie ukrywa, że takie komentarze potrafią być dla niej bardzo bolesne. W ostatnim odcinku tanecznego show otwarcie mówiła o hejcie i o tym, jak trudno jest jej patrzeć na sprowadzanie całego dorobku do nazwiska Jana Englerta i Beaty Ścibakówny.

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Mocne słowa Daniela Olbrychskiego o Helenie Englert. Stanął za nią murem

Teraz głos w tej sprawie zabrał Daniel Olbrychski. Aktor, który od dekad należy do najważniejszych postaci polskiego kina, w rozmowie z Plotkiem zdecydowanie odrzucił przekonanie, że znani rodzice są dla młodych aktorów wyłącznie przepustką do kariery.

Jego zdaniem może być wręcz przeciwnie. Dziecko znanych artystów od początku musi mierzyć się bowiem z ogromnymi oczekiwaniami. Każdy sukces może być przypisywany rodzinnym koneksjom, a każde potknięcie porównywane z dorobkiem rodziców.

Olbrychski zwrócił uwagę właśnie na sytuację Heleny Englert. Jak podkreślił, informacje o hejcie wobec młodej aktorki docierały do niego również od jej rodziców, a część takich komentarzy można bez trudu znaleźć w internecie.

Nie, odwrotnie! (...) Poprzeczka jest postawiona wysoko - mówił aktor, przekonując, że nazwisko w przypadku młodego artysty nie musi być ułatwieniem. Jego zdaniem może wręcz stać się obciążeniem, ponieważ każda kolejna rola jest automatycznie zestawiana z dokonaniami rodziców.

Na tym jednak Olbrychski nie poprzestał. Zamiast jedynie bronić Englert przed krytyką, zdecydował się bardzo mocno pochwalić jej talent. Jego ocena może robić wrażenie, szczególnie że padła z ust aktora o ogromnym dorobku.

Helenka (...) jest wybitnie zdolną młodą dziewczyną. W tej chwili mogę śmiało powiedzieć, że jest jedną z najwybitniejszych aktorek europejskich swojego pokolenia - stwierdził.

To bardzo mocne słowa. Olbrychski zna rodzinę Englertów i, jak sam zaznaczył, już wcześniej mówił rodzicom Heleny o swoim przekonaniu dotyczącym jej talentu. Teraz postanowił powiedzieć o tym publicznie.

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