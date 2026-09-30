Maciej Dowbor przyznaje, że nazwisko pomogło mu zaistnieć. Był jednak haczyk

"Nazwisko z pewnością wzbudzało ciekawość"

Gwiazdy, które mają znanych rodziców, często muszą mierzyć się z krytyką. Pojawiają się komentarze, że gdyby nie nazwisko, to nigdy by nie zaistnieli. Maciej Dowbor odniósł się do takich opinii. On nie zamierza udawać, że bycie synem Katarzyny Dowbor nie pomogło mu na początku drogi zawodowej.

Blisko ćwierć wieku temu, gdy stawiałem pierwsze kroki w radiu, rozpoznawalne nazwisko z pewnością wzbudzało ciekawość i ułatwiało zwrócenie na siebie uwagi mediów oraz publiczności - mówi w rozmowie dla VOX FM.

ZOBACZ TAKŻE: Wstrząsające wyznanie Heleny Englert w "Tańcu z Gwiazdami". "Potrzebowałam pomocy"

Maciej Dowbor: Zwolnienie mojej mamy z Polsatu nie miało wpływu na moje przejście do TVN | Mellina

Presja była ogromna

Maciej Dowbor chce podkreślić, że znane nazwisko często wiąże się z surową oceną, która niektórym może podciąć skrzydła. Od pierwszych kroków w mediach czuł bardzo dużą presję, że nie może być gorszy do matki.

Miałem świadomość, że potknięcia czy niedociągnięcia, które na początku drogi są naturalne, w moim przypadku będą natychmiast dostrzeżone i skomentowane - opowiada syn Katarzyny Dowbor.

Prezenter dodaje, że jeśli ktoś nie ma talentu, to nawet najpopularniejsi rodzice nie zapewnią kariery. Z czasem umiejętności i predyspozycje są weryfikowane.

Nie będę ukrywał, że rozpoznawalność na starcie pomogła mi zaistnieć. Ostatecznie jednak i tak weryfikuje nas rynek. W pracy przed kamerą czy mikrofonem nie da się schować w gabinecie - widz widzi wszystko. Bywały trudne momenty, w których odnosiłem wrażenie, że krytycy oceniają mnie surowiej, nie dając przestrzeni na spokojną naukę. A praca w mediach, obok predyspozycji, wymaga przede wszystkim solidnego rzemiosła, na które trzeba pracować latami - wyjaśnia.