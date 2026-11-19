Andrzej Piaseczny pożegnał ukochaną mamę. "Zasnęła trzymana za rękę"

Andrzej Piaseczny i jego bliscy pogrążeni są w żałobie. Lubiany muzyk opublikował w swoich mediach społecznościowych poruszający post. Poinformował w nim o śmierci ukochanej mamy. Pani Alicja zmarła w środę, 18 listopada. Do samego końca towarzyszyli jej najbliżsi. Miała 88 lat.

Wczoraj w wieku 88 lat odeszła nasza Mama, Babcia i Prababcia - Alicja Piaseczna.Zasnęła trzymana za rękę... Alicja, Alusia, "Królowa Matka" - nasza ukochana i jedyna - przekazał muzyk.

Piosenkarz przekazał również pierwsze szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych. Ostatnie pożegnanie pani Alicji odbędzie się w poniedziałek, 23 listopada w Pionkach. Uroczystości żałobne rozpoczną się o godzinie 10:00 mszą świętą w Kościele p.w. Św. Barbary.

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Nie żyje mama Andrzeja Piasecznego. Poruszająca prośba od rodziny

Po nabożeństwie urna z prochami zmarłej zostanie odprowadzona na cmentarz w Legionowie. Jak przekazał Andrzej Piaseczny, pożegnanie na cmentarzu zaplanowane jest na godzinę 14:00.

Andrzej Piaseczny w imieniu swoim oraz rodzeństwa (siostry Barbary i brata Krzysztofa) zwrócił się z poruszającą prośbą do żałobników. Przekazał, że jego mama kochała żywe kwiaty, dlatego zamiast wieńców i kwiatów prosi o... posadzenie cebulek tulipanów, żonkili, krokusów w ogrodach lub doniczkach.

Drodzy Przyjaciele i znajomi, Mama uwielbiała żywe kwiaty. Prosimy o nie składanie wieńców i wiązanek oraz ciętych kwiatów. Zamiast tego prosimy kupcie cebulki żonkili, tulipanów czy krokusów i posadźcie je w swoich ogródkach czy doniczkach, aby przypominały Wam naszą kochaną Alicję - przekazał.

Pod wpisem muzyka od razu zaroiło się od komentarzy pełnych wsparcia. Kondolencje składają zarówno internauci, jak i znani znajomi Andrzeja Piasecznego.

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