– To ogromna radość, ale nie ukrywam, że również zaskoczenie. Kiedy spojrzeliśmy na listę wydawnictw które nie dostały nominacji, to dech nam zaparło – mówi Juliusz Kaszyński, wiceprezes Polskiego Radia i dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia. - The Rolling Stones, The Beatles, The Who, twórcy wydań takich gigantów musieli uznać wyższość naszego Stańko - dodaje Kaszyński.

Polskie Radio od lat przechowuje i udostępnia muzyczne skarby zgromadzone w swoich archiwach. Tym razem świat docenił nieznane nagrania jednego z najwybitniejszych polskich jazzmanów. W kategorii Best Historical Album konkurentami wydawnictwa są m.in. archiwalne nagrania Boba Dylana, Ma Rainey i Cliftona Cheniera. – Można powiedzieć, że wygraliśmy z gigantami, wielkimi koncernami. Dobrze świadczy to o Akademii, która z szacunku dla wielkiej muzyki i uznając jakości naszego wydania postanowiła dać nominację niewielkiej, w skali rynku muzycznego, wytwórni, jaką jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia – podkreśla Kaszyński.

Na sześciu płytach (cd i winylowe) znalazło się 39 wcześniej niepublikowanych nagrań zarejestrowanych w studiach Polskiego Radia w latach 1970–1991. To muzyczna podróż przez kolejne etapy twórczości Stańko, pokazująca, jak zmieniał się jego styl i jak odważnie poszukiwał nowych brzmień. Informacja o nominacji do Grammy sprawiła, że fani jazzu ponownie ruszyli na zakupy.

– Widzimy większe zainteresowanie klientów, choć nie jest tak ogromne, jak podczas premiery tego wydawnictwa - zdradza Kaszyński. Najbardziej cieszą nas pozytywne opinie klientów dotyczące dźwięku, ale również jakości okładek i pomysłu na szatę graficzną. Fizyczna płyta to dziś nie tylko nośnik muzyki, to także a czasem przede wszystkim przedmiot kolekcjonerski. Obcowanie z nim musi więc dawać wielowymiarową przyjemność – dodaje.

Za wybór i ułożenie materiału odpowiadał Adam Domagała, który przygotował wydawnictwo i był jego kuratorem. Współczesny mastering zrobił Jacek Gawłowski i to oni formalnie otrzymali nominację.

Zmarły w 2018 roku Tomasz Stańko był jednym z najwybitniejszych polskich trębaczy jazzowych i kompozytorów, cenionym również na międzynarodowej scenie muzycznej. Karierę rozpoczął w latach 60., współpracując m.in. z Krzysztofem Komedą. Nagrał kilkadziesiąt albumów, współpracował z czołowymi muzykami z Polski i zagranicy.

Laureatów 69. edycji Grammy poznamy 7 lutego 2027 roku w Los Angeles.