Wszelkie domysły dobiegły końca, ponieważ oficjalnie ujawniono aktora, który w nadchodzących filmach wcieli się w postać słynnego Jamesa Bonda. Ta głośna decyzja wywołała falę nostalgii wśród miłośników przygód agenta 007 i skłoniła ich do odświeżenia sobie produkcji powstałych w ciągu minionych 64 lat. Przy tej okazji warto przypomnieć nieco zapomniany fakt, że w jednej z części wystąpiła polsko-szwedzka gwiazda.

Robert Pattinson zastąpi Daniela Craiga jako nowy James Bond

Twórcy nadchodzącej wielkimi krokami, nowej odsłony przygód Jamesa Bonda ucięli trwające od lat spekulacje. Od momentu, gdy w 2021 roku z jedną z najbardziej kultowych ról w historii kina pożegnał się Daniel Craig, w mediach nieustannie pojawiały się plotki o jego potencjalnym następcy. Jeszcze kilka miesięcy temu Idris Elba stanowczo zdementował doniesienia sugerujące, że zostanie pierwszym czarnoskórym agentem 007. Choć na ostatnim etapie za głównych faworytów uchodzili Callum Turner, Josh O'Connor oraz Jack Lowden, to niespodziewanie w grze pojawił się zaskakujący kandydat w osobie Roberta Pattinsona. Z nieoficjalnych doniesień wynikało, że zaproponowano mu znacznie lepsze warunki finansowe w kontrakcie. Krótko po tych medialnych przeciekach oficjalnie potwierdzono, że to właśnie ten 40-letni aktor, znany z ról w produkcjach takich jak „Harry Potter”, „Zmierzch” oraz „Odyseja”, przejmie schedę po Danielu Craigu.

Izabella Scorupco i inne słynne dziewczyny Bonda w historii kina

Historię filmowych partnerek agenta 007 otworzyła Ursula Andress. Ta szwajcarska seksbomba z lat 60. wystąpiła w otwierającym serię filmie „Dr. No” jako Honey Ryder, a za pamiętną rolę - ze sceną wyjścia z morza w białym bikini - została nagrodzona statuetką Złotego Globu. Z kolei jedyną wybranką, z którą główny bohater wziął ślub w całym cyklu, okazała się Tracy di Vicenzo. Postać tę w produkcji pod tytułem „W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości” zagrała Diana Rigg.

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W gronie kobiecych ikon z przygód Jamesa Bonda znalazły się również takie gwiazdy jak Sophie Marceau, Halle Berry, Monica Bellucci, a w najnowszych odsłonach także Léa Seydoux. Szczególne miejsce w pamięci widzów zajmuje postać rosyjskiej programistki Natalii Siemionowej, którą w 1995 roku sportretowała na ekranie Izabella Scorupco. Artystka, która w wieku ośmiu lat wyemigrowała do Szwecji, pozostaje jedyną Polką występującą u boku Bonda. Nasza rodaczka pojawiła się w części „GoldenEye”, będącej debiutem Pierce'a Brosnana w roli agenta 007.

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Szybki quiz dla fanów Jamesa Bonda. Wiesz, kto zagrał 007 w tym filmie? 10/15 to już sukces Pytanie 1 z 15 Kto zagrał Jamesa Bonda w filmie "Opieracja Piorun"? Roger Moore Sean Connery Pierce Brosnan Następne pytanie