Michał Bajor nie założył rodziny. Była to jego świadoma decyzja

Michał Bajor urodził się i wychował w Opolu. Od dziecka był związany ze środowiskiem artystycznym miasta. Miał zaledwie trzynaście, gdy wystąpił podczas eliminacji do Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. W 1980 roku ukończył studia aktorskie na warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Od ponad pięciu dekad z sukcesami łączy karierę muzyczną i aktorską.

Nigdy się nie ożenił i nie ma dzieci. Jak sam podkreślał w wywiadach, była to jego świadoma decyzja. Mimo to rodzina odgrywa ważną rolę w życiu Michała Bajora. Utrzymuje bliskie relacje z młodszym bratem Piotrem oraz bratanicą Bogumiłą.

Szczególnie bliska była mu matka, Maria Bajor, która z zawodu była nauczycielką nauczania początkowego i przez całe życie wspierała syna w jego artystycznej drodze. Jej śmierć w 2022 roku była dla niego ogromnym ciosem. Pięć lat wcześniej zmarł również jego ojciec, Ryszard Bajor.

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Michał Bajor w szczerych słowach o eutanazji!

Michał Bajor nie opowiada za wiele o swoich prywatnych sprawach. Jednocześnie nie boi się poruszać w wywiadach tematów ważnych społecznie oraz tych nieco bardziej kontrowersyjnych. Kilka tygodni temu gościł w podcaście Kayah. Przyznał, że choroby oraz odejście bliskich sprawiło, że zaczął rozmyślać o własnej przyszłości. Wprost powiedział, że "nie uważa eutanazji w pewnych sytuacjach za rzecz bardzo urażającą".

Temat ten powrócił w najnowszym wywiadzie, którego udzielił portalowi "Świat Gwiazd". Podczas rozmowy z Mateuszem Szymkowiakiem dziennikarz zapytał go o to, czy boi się upływającego czasu.

Nie, dlatego, że jak będzie potrzeba, to sobie go zamknę - wyznał szczerze artysta.

Odnosząc się do eutanazji stwierdził, że nie chciałby niepotrzebnie cierpieć i być ciężarem dla bliskich.

Jeżeli bym cierpiał, tak. Nie ma takiego powodu, żebym miał cierpieć i być ciężarem dla innych - mówił Michał Bajor.

Od razu zaznaczył również, że nic nie jest to postanowione na sto procent. Tak naprawdę nie wiadomo, co przyniesie przyszłość.

[...] Czytałem parę wywiadów z osobami publicznymi na świecie, które zarzekały się, że obserwując świat, życie, siebie i swoich bliskich, odchodzenia, nie będą chciały doprowadzić do tego, żeby być w podobnej sytuacji. I nie dawały rady. To takie gaworzenie moje, ponieważ jestem zdrowy - podsumował.

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