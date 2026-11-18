Anne Hathaway: Sukcesy na ekranie i w życiu prywatnym

Anne Hathaway ma za sobą niesamowicie pracowite miesiące. Od początku roku do kin trafiło aż pięć filmów z jej udziałem, w tym druga część "Diabeł ubiera się u Prady" oraz głośna "Odyseja", za którą może otrzymać kolejnego Oscara.

Gwiazda Hollywood zjeździła cały świat promując swoje projekty. Z szerokim uśmiechem brylowała na premierach i udzielała wywiadów. Gdy w kwietniu pojawiła się na premierze "Mother Mary", nikt nie przypuszczał, że była wtedy w ciąży. Podczas kolejnych premier z dumą prezentowała ciążowy brzuszek.

O tym, że jej rodzina się powiększy aktorka poinformowała na Instagramie w czerwcu tego roku. Hathaway zapozowała przed obiektywem w białym komplecie podkreślającym wyraźnie zaokrąglony brzuszek. Z czułością obejmowała swoje ciążowe krągłości, a całość opatrzyła krótkim, ale niezwykle wymownym wyznaniem: "Kochanie, jestem twoja!".

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Anne Hathaway urodziła. Powitała na świecie swoje trzecie dziecko!

Najmłodsza pociecha Anne Hathaway jest już na świecie! Radosna nowina obiegła światowe media po tym, jak 44-latka została przyłapana na spacerze z maluszkiem w ramionach. Jako pierwszy poinformował o tym portal TMZ.

Aktorka ani nikt z jej otoczenia na razie nie odnieśli się do tych informacji. Sama Hathaway z uśmiechem zapowiadała, że po październikowej premierze filmu "Verity" zniknie z przestrzeni publicznej. Jak powiedziała, tak zrobiła! Szczęśliwa mama skupia się teraz na rodzinie. Na razie nie jest znana płeć dziecka.

Anne Hathaway od 2008 roku związana jest z Adamem Shulmanem, producentem i projektantem biżuterii. Pobrali się we wrześniu 2012 roku. Para wychowuje już dwóch synów - 10-letniego Jonathana oraz 6-letniego Jacka.

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