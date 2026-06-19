Jeszcze niedawno zachwycała na premierach nowej odsłony filmu „Diabeł ubiera się u Prady”, a teraz podzieliła się z fanami wyjątkową wiadomością z życia prywatnego. Anne Hathaway opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, które nie pozostawiło żadnych wątpliwości. Gwiazda spodziewa się kolejnego dziecka, a pod jej wpisem natychmiast posypały się gratulacje.

Kochanie, jestem twoja!

43-letnia gwiazda Hllywood ma za sobą bardzo intensywne miesiące. W ostatnim czasie głośno było o jej powrocie do roli Andrei Sachs w kontynuacji filmu "Diabeł ubiera się u Prady". Na ekranie ponownie spotkała się z Meryl Streep, a produkcja od początku wzbudza ogromne emocje wśród fanów kultowego hitu.

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Tym razem jednak uwagę internautów przykuło nie zawodowe, lecz prywatne życie aktorki. W piątkowe popołudnie, 19 czerwca 2-26 r. Hathaway zamieściła na Instagramie krótkie nagranie, na którym wystąpiła w białym komplecie podkreślającym wyraźnie zaokrąglony brzuszek.

Gwiazda z czułością obejmowała swoje ciążowe krągłości, a całość opatrzyła krótkim, ale niezwykle wymownym wyznaniem:

Kochanie, jestem twoja!

Fani oszaleli ze szczęścia

Publikacja błyskawicznie obiegła internet, a pod postem pojawiły się tysiące komentarzy. Fani nie kryli wzruszenia i radości.

GRATULACJE!!!! Jesteśmy tacy podekscytowani, O mój Boże!, Promieniejesz! Gratulacje moja cudowna, przesyłam Ci całą miłość świata.

Anne Hathaway od lat tworzy szczęśliwy związek z Adamem Shulmanem. Małżonkowie wychowują już dwóch synów Jonathana, który przyszedł na świat w 2016 r., oraz Jacka, urodzonego trzy lata później.

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