Padniecie! Andrzej Rosiewicz będzie fikał w "Tańcu z Gwiazdami"! Ma 82 lata

W mediach wciąż huczy po doniesieniach dotyczących jesiennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Jednym z najgłośniejszych nazwisk, które pojawiły się w kontekście show, jest Andrzej Rosiewicz. Satyryk i legenda polskiej estrady ma dołączyć do programu, co uczyniłoby go najstarszym uczestnikiem w historii wszystkich edycji!

"Czuję dreszczyk emocji"

"Plejada" podała, że decyzja o jego udziale miała już zapaść, a informację przekazała osoba związana z Polsatem. Redakcja "Faktu" potwierdziła doniesienia bezpośrednio u Andrzeja Rosiewicza. Odpowiedź 82-latka była krótka i jednoznaczna: "TAK".

Czuję dreszczyk emocji, ale tańczyłem całe życie, więc jest mi to bliskie

Rosiewicz, który od dekad bawi publiczność takimi przebojami jak "Czterdzieści lat minęło", "Chłopcy radarowcy" czy "Czy czuje pani cha-chę", nie ukrywa, że taniec jest mu wyjątkowo bliski. Jak podkreślił, sceniczna energia i wieloletnie doświadczenie sprawiają, że udział w programie traktuje jako naturalną kontynuację swojej kariery.

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Rosiewcz pobije rekord "Tańca z Gwiazdami"!

Na razie artysta nie poznał jeszcze swojej tanecznej partnerki, ale już dziś zapowiada ambitne podejście do rywalizacji i walkę o zwycięstwo. Jego obecność w "Tańcu z Gwiazdami"już teraz określana jest jako historyczna, głównie ze względu na wiek uczestnika. 82-letni Rosiewicz przebija dotychczasowy rekord - wcześniej najstarszym uczestnikiem był 67-letni Wojciech Węcławowicz, znany w sieci jako "Fit Oldboy".

Rosiewicz nie jest jedynym nazwiskiem, które pojawia się w kontekście nowej edycji programu. Według nieoficjalnych ustaleń w jesiennym sezonie na parkiecie mają pojawić się także kolejne rozpoznawalne twarze polskiego show-biznesu. Wśród nich wymienia się Mandaryna, która już wcześniej udowadniała swoje taneczne umiejętności i doświadczenie sceniczne. Pojawiają się również głosy, że w show może wystąpić kontrowersyjny i medialny Żurnalista, co tylko podgrzewa atmosferę wokół produkcji.

Gwiazdy filmu w nowej edycji TzG

Na liście potencjalnych uczestników potwierdzono nazwiska znane z dużego ekranu. Mowa o aktorkach takich, jak Helena Englert oraz Iza Kuna.

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Wersja FB: Nawet fani nie wiedzieli tego o żonie Andrzeja Rosiewicza. Prawda wyszła na jaw