Oto pierwsza uczestniczka "Tańca z Gwiazdami 19"! Polsat zabiegał o nią od dawna!

"Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" hitem Polsatu!

"Taniec z Gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Trudno uwierzyć, że pierwszy odcinek miał swoją premierę aż dwadzieścia jeden lat temu!

W tym czasie program przeszedł sporo zmian. Do 2011 roku emitowany był na antenie TVN. Trzy lata później pod szyldem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsacie. Od tamtej pory jest prawdziwym hitem stacji!

10 maja odbył się wielki finał osiemnastego sezonu, w którym triumfowali Gamou Fall (34 l.) i Hanna Żudziewicz (34 l.). Taneczny program oglądało średnio 1,8 miliona widzów. Producenci już zacierają ręce przed kolejną edycją i robią wszystko, by zaprosić do udziału wiele znanych twarzy.

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Polsat odkrywa karty. To pierwsza uczestniczka nowego sezonu

W sieci jeszcze przed finałem rozpoczęła się giełda nazwisk. Od kilku sezonów w programie bardzo dobrze radzą sobie gwiazdy sieci. Jeden z odcinków zakończonego niedawno sezonu poświęcony był internetowym trendom. Dlatego śmiało można założyć, że na parkiecie pojawi się co najmniej jedna influnecerka lub influencer. Na celowniku mają być Ewa Chodakowska (44 l.) i Jessica Mercedes (32 l.), które gościły na widowni "Tańca z Gwiazdami".

Do rozpoczęcia dziewiętnastego sezonu jest jeszcze kilka miesięcy, a Polsat potwierdził już pierwsze nazwisko. W piątkowym wydaniu "Halo, tu Polsat" Aleksander Sikora i Aleksandra Filipek zdradzili pierwsze nazwisko. Pierwszą uczestniczką dziewiętnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" została Helena Englert (26 l.).

Młoda aktorka wyznała, że propozycje od Polsatu otrzymała już kilka razy. "Taniec z Gwiazdami" towarzyszy jej od dawna. Regularnie oglądała program i kilka razy zasiadała na widowni.

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QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec Pytanie 1 z 28 Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z: Kamilą Kajak Edytą Herbuś Anną Głogowską Następne pytanie