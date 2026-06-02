Fani nadal wspominają ich występy! Hanna Żudziewicz i Gamou Fall znowu razem zatańczą?

"Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami": Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Osiemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" doczekała się wielkiego finału. Po raz pierwszy w historii polskiej edycji o Kryształową Kulę walczyły aż cztery pary! Do ostatniego odcinka w pięknym stylu weszli Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke oraz Sebastian Fabijański i Julia Suryś.

Już po pierwszych odcinkach niespodziewanym faworytem do wygranej tego sezonu został Gamou Fall, który pięknie rozwinął swoje taneczne umiejętności pod czujnym okiem Hanny Żudziewicz. Mimo że początkowo należał do grona najmniej rozpoznawalnych twarzy, to jego pozytywne usposobienie i świetne wyczucie rytmu błyskawicznie zaskarbiły mu miłość publiczności. Ale nie tylko widzowie są zachwyceni jego postępem. Jurorzy "Tańca z Gwiazdami" chętnie do komplementowali i nagradzali najwyższymi notami.

Wszyscy finaliści osiemnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" prezentowali naprawdę wysoki poziom i do samego końca trudno było przewidzieć, kto zdobędzie Kryształową Kulę. Ostatecznie to właśnie Gamou Fall i Hanna Żudziewicz zdobyli najwięcej głosów od widzów.

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"Taniec z Gwiazdami": Hanna Żudziewicz i Gamou Fall znowu razem zatańczą?

Początkiem czerwca zwycięzcy "Tańca z Gwiazdami" postanowili podsumować miniony miesiąc. Wśród uroczych kadrów z bliskimi nie zabrakło i finałowej rozgrywki z tanecznego show. Ten moment z pewnością zapamiętają na bardzo długo.

Też podsumuje maj bo maja, NIGDY nie zapomnę. MEGA wdzięczna za piękną edycję TZG, ludzi dookoła, wspomnienia i kulę. Za czas z moją najkochańszą rodziną, każdy uśmiech, przytulas. Takie miesiące pamięta się do końca życia. WDZIĘCZNOŚĆ na maxa! To był najpiękniejszy czas! Dziękuję Wam wszystkim za to, że jesteście - napisała tancerka pod serią zdjęć.

Wpis Żudziewicz wywołał ogromny entuzjazm wśród internautów. Komentarze zostawiły też gwiazdy show-biznesu i znajomi tancerki z branży. Odezwał się również Gamou Fall.

To może jeszcze jedno tango? - zapytał aktor, a na odpowiedź Hani nie musiał długo czekać. Gamou Fall jasne! Ja Tobie nie pozwolę tak łatwo zapomnieć jak się tańczy - odpisała.

Z pewnością wiele osób czeka na powrót tej pary na parkiet. Ich występu do tej pory cieszą się ogromną popularnością w sieci.

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