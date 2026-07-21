Pilne! Nie żyje słynny muzyk. Osierocił dwoje małych dzieci. Przyjaciele z Wrocławia zbierają na pomoc rodzinie

Informacja o śmierci Pawła Spychały pojawiła się na oficjalnym profilu Narodowej Filharmonii Wrocławskiej na Facebooku. Wszyscy są wstrząśnięci nagłą śmiercią artysty, męża i taty dwóch synów.

Wszyscy chcielibyśmy, aby to był tylko zły sen. Nasz kolega i przyjaciel, Paweł, odszedł nagle, zostawiając żonę Sylwię oraz dwóch synów: 2-letniego Franka i 4-letniego Kazika.Rodzina została bez środków do życia, w domu, w którym dopiero zaczęli budować swoje szczęście. Jako koleżanki i koledzy Pawła nie potrafimy przejść obok tego obojętnie.

Odejście artysty jest dla bliskich i przyjaciół szokiem. Jak podkreślają osoby z jego otoczenia, nic nie zapowiadało tak dramatycznego finału. Paweł Spychała zmarł nagle 17 lipca 2026 roku.

Nagła śmierć przerwała wymarzone szczęście

Szczególnie poruszające są okoliczności ostatnich dni życia Pawła Spychały. Zaledwie trzy tygodnie przed śmiercią wraz z żoną Sylwią oraz dwoma małymi synkami, 4-letnim Kazikiem i 2-letnim Frankiem, artysta wprowadził się do nowo wybudowanego domu. Niespodziewana śmierć artysty przerwała wymarzną realizację rodzinnych marze.

Przyjaciele uruchomili zbiórkę na dzieci muzyka

Po śmierci Pawła Spychały koledzy z NFM Filharmonii Wrocławskiej zorganizowali zbiórkę internetową, której celem jest wsparcie żony artysty oraz zabezpieczenie przyszłości dwóch synów. Jak podkreślają organizatorzy zbiórki, zmarły muzyk był jedynym żywicielem rodziny. W krótkim czasie udało się zgromadzić ponad 93 tysiące złotych.

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Ta zbiórka to nasz wspólny, drobny gest w stronę tych, których Paweł kochał najbardziej. Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich ludzi o wielkich sercach, a szczególnie do społeczności melomanów i uczniów Pawła, o wsparcie dla Sylwii, Kazika i Franka. Każda wpłata to realna pomoc w zabezpieczeniu ich podstawowych potrzeb i próba zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, którego tak bardzo teraz potrzebują

- przekazali organizatorzy akcji.

Podano szczegóły pogrzebu

Pogrzeb Pawła Spychały odbędzie się w środę 22 lipca 2026 r., o godz. 13.00 w Sanktuarium Matki Bożej Kazimierzowskiej w Rajczy. W uroczystości mają uczestniczyć rodzina, przyjaciele, uczniowie oraz przedstawiciele środowiska muzycznego.

Wiemy, że nie każdy z Was będzie mógł uczestniczyć w pogrzebie. Dlatego, jeśli chcecie w symboliczny sposób uczcić pamięć Pawła, prosimy byście zamiast kwiatów czy wiązanek rozważyli przekazanie tej kwoty na zbiórkę dla jego najbliższych. To wsparcie będzie dla Sylwii, Kazika i Franka najważniejszym dowodem Waszej pamięci

- poprosili filharmonicy, przyjaciele Pawła Spychały.

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