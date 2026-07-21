Rafał Brzozowski bierze huczny ślub! Lista gości powala

Rafał Brzozowski przez 8 lat był w związku z Anną Tarnowską. Miłość jednak nie przetrwała próby czasu, a od 4 lat serce artysty znów jest zajęte. Przez ten czas Rafał chronił prywatności swojej lubej. A jeszcze w 2023 roku o założeniu rodziny mówił w wywiadach dość wymijająco. – Myślę, że ten temat był między nami tyle razy przegadany, że nie wywierają na mnie żadnej presji - mówił Rafał Brzozowski zapytany o to, czy jego bliscy czekają na jego ślub.

Oni przede wszystkim chcą, żebym był szczęśliwy. A też mają pewność, że jak uznam, że nadszedł moment, to ich o wszystkim poinformuję. Cierpliwie czekają, bo w końcu na wszystko przychodzi dobry czas. Na złożenie rodziny również. Nic na siłę...

– wyznał Rafał Brzozowski w „Twoim Imperium”.

Szczegóły ślubu Rafała Brzozowskiego

Ale wygląda na to, że właśnie nadszedł ten moment! Jak poinformował Pudelek, już 1 sierpnia Rafał Brzozowski stanie na ślubnym kobiercu. Ceremonia ma się odbyć w jednym z warszawskich kościołów, a później planowane jest huczne weselicho. Na liście gości mają być m.in. Jacek i Joanna Kurscy, z którymi zaprzyjaźnił się w czasach pracy w Telewizji Polskiej. Serwis donosi też, że na imprezie bawić się będzie też sama Edyta Górniak. Diwa zaprzyjaźniła się z piosenkarzem już kilka lat temu.

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Górniak wychwala Brzozowskiego

Rafał Brzozowski jest chyba jedyną osobą, albo jedną z niewielu, które są kompletnie bezkonfliktowe. To człowiek, który zawsze wszystkim życzy powodzenia. Jest życzliwy i bardzo go lubię. Nigdy nie przekroczył żadnych granic w naszej, już kilkuletniej, serdecznej znajomości. Zawsze czuję się przy nim bezpiecznie. Mam wrażenie, że mogę mu o wszystkim powiedzieć, a on nie jest osobą, która by oceniała. Prędzej chce zrozumieć, niż ocenić. Ja zawsze życzę mu jak najlepiej, więc trzymam za niego kciuki - za jego wybory życiowe i za jego ścieżkę życia

- powiedziała Edyta Górniak w rozmowie z Pudelkiem.

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Zwróciliśmy się do Rafała Brzozowskiego z prośbą o komentarz w sprawie nadchodzącego ślubu. Artysta odpowiedział, że chce zachować swoje prywatne sprawy dla siebie.

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