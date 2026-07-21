Awaryjne lądowanie awionetki na Podkarpaciu! Samolot stanął w ogniu

Awionetka awaryjnie lądowała we wtorek, 21 lipca 2026, przed godz. 12:00 w Straszęcinie (pow. dębicki) na Podkarpaciu.

Maszyna lądowała na polu kukurydzy z powodu usterki i dymu na pokładzie, po czym stanęła w ogniu.

Dwie osoby znajdujące się w samolocie zdołały bezpiecznie opuścić maszynę.

Do awaryjnego lądowania awionetki w Straszęcinie doszło przed godziną 12.00 we wtorek, 21 lipca. Bryg. Jacek Pawłowski, rzecznik prasowy dębickich strażaków przekazał w rozmowie z Radiem Rzeszów, że maszyna miała usterkę i musiała awaryjnie lądować. Awionetka lądowała więc na polu kukurydzy, po czym stanęła w ogniu.

Na szczęście, dwóm osobom, które przebywały w samolocie udało się bezpiecznie puścić maszynę. Jak ustaliło Radio Rzeszów, awionetka miała lecieć do Krakowa, jednak kiedy zauważono dym na pokładzie, pilot podjął decyzję, by lądować awaryjnie.