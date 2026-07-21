Tragiczny wypadek w Humniskach. Motorowerzysta zginął po zderzeniu z Volvo

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-07-21 14:03

Do tragicznego wypadku doszło w Humniskach, miejscowości położonej w powiecie brzozowskim. W poniedziałek, tuż przed godziną 11, na drodze wojewódzkiej nr 887 rozegrał się prawdziwy dramat, który zakończył się śmiercią 47-letniego motorowerzysty.

  • W Humniskach na Podkarpaciu doszło do śmiertelnego wypadku drogowego.
  • 52-letnia kierująca Volvo uderzyła w tył motoroweru, który zatrzymał się na skrzyżowaniu, aby ustąpić pierwszeństwa.
  • 47-letni kierowca motoroweru zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń.

Do zdarzenia doszło w Humniskach na Podkarpaciu. Z ustaleń policjantów z Brzozowa wynika, że kierujący jednośladem zatrzymał się na skrzyżowaniu, by ustąpić pierwszeństwa, kiedy to w tył jego pojazdu uderzyła 52-letnia kobieta kierująca osobówką.  Obrażenia poszkodowanego okazały się na tyle poważne, że mimo natychmiastowej pomocy i przetransportowania do szpitala, jego życia nie udało się uratować

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący motorowerem marki Piaggio, jechał od miejscowości Górki w kierunku Brzozowa. Na skrzyżowaniu zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa przejazdu innym pojazdom. W tym czasie, kierująca Volvo, 52-letnia mieszkanka powiatu brzozowskiego, jadąca również w tym samym kierunku, uderzyła w tył kierującego jednośladem – przekazuje policja w oficjalnym komunikacie.

Polecany artykuł:

Tragiczny wypadek w powiecie żywieckim. Motocyklista uderzył w betonowy przepust

Poszkodowany 47-letni mężczyzna, natychmiast po zdarzeniu został przetransportowany do szpitala. Lekarze walczyli o jego życie, jednak obrażenia okazały się zbyt rozległe. Mieszkaniec powiatu brzozowskiego zmarł w szpitalu.

Mundurowi prowadzą intensywne śledztwo, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności  tego zdarzenia.

Śmiertelny wypadek w centrum Lublina
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PODKARPACKIE
WYPADEK