Tragiczny wypadek w Humniskach. Motorowerzysta zginął po zderzeniu z Volvo

W Humniskach na Podkarpaciu doszło do śmiertelnego wypadku drogowego.

52-letnia kierująca Volvo uderzyła w tył motoroweru, który zatrzymał się na skrzyżowaniu, aby ustąpić pierwszeństwa.

47-letni kierowca motoroweru zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń.

Do zdarzenia doszło w Humniskach na Podkarpaciu. Z ustaleń policjantów z Brzozowa wynika, że kierujący jednośladem zatrzymał się na skrzyżowaniu, by ustąpić pierwszeństwa, kiedy to w tył jego pojazdu uderzyła 52-letnia kobieta kierująca osobówką. Obrażenia poszkodowanego okazały się na tyle poważne, że mimo natychmiastowej pomocy i przetransportowania do szpitala, jego życia nie udało się uratować

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący motorowerem marki Piaggio, jechał od miejscowości Górki w kierunku Brzozowa. Na skrzyżowaniu zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa przejazdu innym pojazdom. W tym czasie, kierująca Volvo, 52-letnia mieszkanka powiatu brzozowskiego, jadąca również w tym samym kierunku, uderzyła w tył kierującego jednośladem – przekazuje policja w oficjalnym komunikacie.

Poszkodowany 47-letni mężczyzna, natychmiast po zdarzeniu został przetransportowany do szpitala. Lekarze walczyli o jego życie, jednak obrażenia okazały się zbyt rozległe. Mieszkaniec powiatu brzozowskiego zmarł w szpitalu.

Mundurowi prowadzą intensywne śledztwo, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia.