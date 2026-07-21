Jeszcze niedawno pracowała w korporacji. Dziś spełnia telewizyjne marzenie!

Nowy program Polsatu ma być pełen emocji, wzruszeń i prawdziwych historii. "Wielka Miłość w Małym Mieście" skupi się na osobach, które mimo różnych doświadczeń nadal wierzą, że na miłość nigdy nie jest za późno. Za prowadzenie formatu odpowiadać będzie Maria Prokop - była żona Marcina Prokopa, który od lat związany jest ze stacją TVN.

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Sensacyjny debiut w Polsacie! Maria Prokop poprowadzi nowy hit stacji

Nowa prowadząca Polsatu nie ukrywa, że temat miłości jest jej bardzo bliski. Wierzy, że niezależnie od wieku czy życiowych doświadczeń każdy ma szansę rozpocząć nowy etap.

Wierzę w prawdziwą miłość, a ten program daje uczestnikom odwagę, by otworzyć nowy rozdział w swoim życiu - czytamy wypowiedź Marii Prokop w oficjalnym komunikacie stacji.

To właśnie autentyczność uczestników ma być największą siłą programu. Widzowie zobaczą historie ludzi, którzy nie szukają wyłącznie telewizyjnej przygody, ale przede wszystkim prawdziwej relacji i bliskości.

Maria Prokop doskonale odnajduje się w pracy z ludźmi. Na co dzień pomaga innym budować pewność siebie, odnaleźć równowagę i wsłuchać się we własne potrzeby. Jej doświadczenie może okazać się dużym atutem podczas prowadzenia programu, w którym emocje uczestników będą odgrywały najważniejszą rolę.

Prowadząca nowego formatu Polsatu sama udowodniła, że zmiana życiowej ścieżki wymaga odwagi. Porzucenie stabilnej kariery i rozpoczęcie nowego etapu nie było łatwą decyzją, ale dziś dzieli się swoją historią z innymi. Jej życie pomiędzy Polską a Teneryfą stało się symbolem wolności i świadomego wyboru. Maria pokazuje, że można stworzyć życie na własnych zasadach i nie bać się sięgać po marzenia.

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