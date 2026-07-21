Wielki sukces Polaka! Nakręcił teledyski dla legendarnej rockowej formacji

Zrobił sobie urodzinowy prezent życia! Polski reżyser ogłosił współpracę z The Rolling Stones

Brytyjska formacja The Rolling Stones, jedna z najważniejszych w historii muzyki rockowej, ostatnio wypuściła w świat kolejny studyjny album. 25. wydawnictwo Micka Jaggera i spółki, zatytułowane Foreign Tongues, ukazało się na rynku 10 lipca 2026 roku.

Grupa obecnie skupia się na promocji wspomnianego krążka. W sieci muzycy udostępnili m.in. teledysk do utworu Hit Me in the Head, za który odpowiada... Polak. Krzysztof Grajper, reżyser i artysta wizualny, miał okazję współpracować z legendarnym zespołem.

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Podzielił się on tą radosną nowiną w mediach społecznościowych i to w dodatku w dniu swoich urodzin. Jak się okazuje, to zaledwie ułamek tego, co przygotował dla Stonesów.

Wygląda na to, że jestem dziś o rok starszy. Nie jestem pewien, co myślę o tej części… ale wiem jedno: to prawdopodobnie najlepszy prezent urodzinowy, o jakim mogłem zamarzyć. Dziś dzielę się pierwszą z sześciu prac, które miałem okazję stworzyć dla The Rolling Stones. Młodsza wersja mnie nigdy by nie uwierzyła, że będę mógł coś takiego powiedzieć. I szczerze mówiąc, ja sam też bym w to nie uwierzył. Jestem po prostu ogromnie wdzięczny, że gdzieś po drodze się nie poddałem. Jestem wdzięczny każdej osobie, która mi zaufała, pracowała ze mną, wierzyła we mnie albo po prostu stanęła na mojej drodze w odpowiednim momencie. Czuję się dziś prawdziwym szczęściarzem – napisał Grajper.

Stworzył on także wideoklipy do następujących utworów grupy: Covered In You, Beautiful Delilah, Side Effects, Back in Your Life oraz Rough and Twisted. Wszystkie je można zobaczyć na oficjalnym kanale The Rolling Stones w serwisie YouTube.

Dla osób śledzących karierę Krzysztofa Grajpera ten gigantyczny sukces nie powinien być jednak wielkim zaskoczeniem. Polscy słuchacze doskonale znają jego dzieła. To właśnie on stał za reżyserią kultowego teledysku do hitu Tamagotchi duetu Taconafide czy Nowego koloru rapera Otsochodzi. Warto też wspomnieć, że w 2020 zgarnął nagrodę Camerimage za wideoklop do utworu Feeling Exactly sygnowanego przez grupę Bass Astral x Igo.

Ponadto Grajper jest cenionym reżyserem w branży komercyjnej – ma na swoim koncie kampanie reklamowe dla światowych marek.