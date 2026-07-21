Paweł z "Sanatorium Miłości" widziany z kolejną uczestniczką. Nie ma żadnych złudzeń

"Sanatorium Miłości" to jeden z kultowych i popularnych formatów TVP. Seniorzy udają się na zasłużony odpoczynek, aby nie tylko lepiej poznać siebie, ale również być może poznać wielką miłość. Program od początku prowadzi Marta Manowska, która również jest wsparciem dla uczestników. Wielki finał programu to wybór Królowej i Króla Turnusu. W 8. edycji (2026 rok) w Konstancinie-Jeziornie występowało 12 osób: 6 kobiet i 6 mężczyzn. Z powodów zdrowotnych jeden z uczestników, Wiesław postanowił opuścić program. Barbara za to odeszła przez "niechęć grupy do niej samej".

Paweł w "Sanatorium Miłości" podbijał serca kobiet

Paweł od początku zaznaczał, że po trudnym rozwodzie z byłą żoną, jest w końcu gotowy na miłość. Chciał znaleźć kogoś, kto pokocha go tak samo szczerze jak on. Od początku spodobały mu się trzy kobiety: Ewa, Emilka i Bożena. Był z nimi na randkach, ale z żadną w programie nie połączyło go wielkie uczucie. Po nagraniach za to według informacji "Super Expressu" Paweł regularnie rozmawiał z większością pań, ale najwięcej właśnie z Emilką i Bożenką. Miał się z nimi spotykać, zapraszać do siebie do nadmorskiego Sławna (26 km do morza).

Bohaterowie „Sanatorium miłości” o życiu po programie i poszukiwaniu miłości

Paweł z "Sanatorium Miłości" spotkał się z... Bożeną!

Już przed weekendem w lipcu 2026 Bożena nagrała rolkę, że jedzie ze swoją dobrą koleżanką do Pawła, do Sławna. Jak zaznaczała, chciała odpocząć i skorzystać ze świeżego powietrza. Mężczyzna oczywiście przygotował obiad, ale również zaprosił je na lokalny event "Summer Beats Fest". Lokalna społeczność stworzyła festiwal elektro, aby zaktywizować społeczność. W sławieńskim amfiteatrze pojawił się tłum mieszkańców, w tym... Paweł z Bożenką. Jak dowiedział się "Super Express" aktywnie rozmawiali oni z fanami oraz robili sobie zdjęcia.

- Potańczyli trochę, pozowali z ludźmi na ściance, dużo też rozmawiali z ludźmi, ale i sami ze sobą. Paweł zaznaczał, że Bożena to jego bardzo dobra znajoma z programu. Zaprosił ją, aby pokazać jej uroki mieszkania prawie nad morzem. Często ze sobą rozmawiają, a Bożena skorzystała z zaproszenia - powiedział czytelnik "Super Expressu".

Jak też dodał, Paweł odpowiedział jednemu z fanów co do jego związku w konkretny sposób.

- To jego prywatna sprawa i jak będzie chciał, to ujawni czy z kimś jest i z kim konkretnie. Nie chciał wprost powiedzieć, czy jest singlem - powiedział czytelnik

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