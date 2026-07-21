Tak wygląda grób gen. Waldemara Skrzypczaka w pierwszą rocznicę śmierci. Jeden maleńki szczegół zwraca uwagę

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-07-21 11:18

Równo rok temu, 21 lipca 2025 roku zmarł gem. Waldemar Skrzypczak. Odszedł w wieku 69 lat. Generał spoczął na Powązkach Wojskowych. Wiemy, jak wygląda teraz jego grób, na którym znajduje się jedna, maleńka rzecz, która zwraca uwagę.

Znana postać polskiego wojska. Kim był gen. Waldemar Skrzypczak?

Gen. Waldemar Skrzypczak był niezwykle cenionym i znanym wojskowym. To były Dowódca Wojsk Lądowych (2006–2009), uczestnik misji w Iraku, wiceminister obrony narodowej ds. modernizacji (2012–2013). W ostatnich latach często wypowiadał się w mediach jako komentator, analizował to, co dzieje się na Ukrainie, ale nie tylko. Potrafił w jasny i prosty sposób wyjaśnić zawiłości geopolityki i wojskowości czy też sprawy związane z bezpieczeństwem. 

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Przebieg kariery i służba w wojsku

Gen. Skrzypczak urodził się 19 stycznia 1956 r. w Szczecinie. Przez lata pracował w wojsku. Był oficerem dyplomowanym wojsk pancernych. W 1976 r. rozpoczął służbę wojskową jako podchorąży w Siłach Zbrojnych PRL. Dowodził 32 Pułkiem Zmechanizowanym, 16 Dywizją Zmechanizowaną, 11 Dywizją Kawalerii Pancernej oraz Wielonarodową Dywizją Centrum-Południe. W latach 2006–2009 był dowódcą Wojsk Lądowych. W 2009 podał się do dymisji w proteście przeciwko sposobowi zarządzania siłami zbrojnymi przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Od 2011 pełnił funkcję doradcy ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka, w latach 2012–2013 podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. 

Ostatnie pożegnanie na Powązkach

Pogrzeb generała Waldemara Skrzypczaka był niezwykle poruszający. W ostatniej drodze oprócz rodziny, krewnych, znajomych i przyjaciół generała brał też udział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Msza żałobna została odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, a pochówek odbył się na Powązkach Wojskowych. 

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Rok od śmierci generała byliśmy przy jego grobie. To skromny pomnik z wysoką płytą z czarnego kamienia. Wyryty jest na niej napis: Dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Waldemar Skrzypczak ur. 19.01.1956 r. zm. 21.07.2025 r. a także łacińska sentencja: "Non omnis moriar ", która oznacza „nie wszystek umrę".

Widać, że grób jest często odwiedzany, a pamięć o generale trwa. Pomnik zdobią żywe kwiaty, znicze, wśród nich jeden z orłem. Ale dostrzegliśmy też jedną ciekawą rzecz pozostawioną na grobie. To maleńki model przedstawiający czołg. 

NIŻEJ ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄCE GRÓB GEN. WALDEMARA SKRZYPCZAKA

Grób gen. Waldemara Skrzypczaka na Powązkach z kwiatami i zniczami. O rocznicy śmierci generała przeczytasz na SE.
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WALDEMAR SKRZYPCZAK