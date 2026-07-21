Tak wygląda grób gen. Waldemara Skrzypczaka w pierwszą rocznicę śmierci. Jeden maleńki szczegół zwraca uwagę

Znana postać polskiego wojska. Kim był gen. Waldemar Skrzypczak?

Gen. Waldemar Skrzypczak był niezwykle cenionym i znanym wojskowym. To były Dowódca Wojsk Lądowych (2006–2009), uczestnik misji w Iraku, wiceminister obrony narodowej ds. modernizacji (2012–2013). W ostatnich latach często wypowiadał się w mediach jako komentator, analizował to, co dzieje się na Ukrainie, ale nie tylko. Potrafił w jasny i prosty sposób wyjaśnić zawiłości geopolityki i wojskowości czy też sprawy związane z bezpieczeństwem.

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Przebieg kariery i służba w wojsku

Gen. Skrzypczak urodził się 19 stycznia 1956 r. w Szczecinie. Przez lata pracował w wojsku. Był oficerem dyplomowanym wojsk pancernych. W 1976 r. rozpoczął służbę wojskową jako podchorąży w Siłach Zbrojnych PRL. Dowodził 32 Pułkiem Zmechanizowanym, 16 Dywizją Zmechanizowaną, 11 Dywizją Kawalerii Pancernej oraz Wielonarodową Dywizją Centrum-Południe. W latach 2006–2009 był dowódcą Wojsk Lądowych. W 2009 podał się do dymisji w proteście przeciwko sposobowi zarządzania siłami zbrojnymi przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Od 2011 pełnił funkcję doradcy ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka, w latach 2012–2013 podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Ostatnie pożegnanie na Powązkach

Pogrzeb generała Waldemara Skrzypczaka był niezwykle poruszający. W ostatniej drodze oprócz rodziny, krewnych, znajomych i przyjaciół generała brał też udział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Msza żałobna została odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, a pochówek odbył się na Powązkach Wojskowych.

Rok od śmierci generała byliśmy przy jego grobie. To skromny pomnik z wysoką płytą z czarnego kamienia. Wyryty jest na niej napis: Dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Waldemar Skrzypczak ur. 19.01.1956 r. zm. 21.07.2025 r. a także łacińska sentencja: "Non omnis moriar ", która oznacza „nie wszystek umrę".

Widać, że grób jest często odwiedzany, a pamięć o generale trwa. Pomnik zdobią żywe kwiaty, znicze, wśród nich jeden z orłem. Ale dostrzegliśmy też jedną ciekawą rzecz pozostawioną na grobie. To maleńki model przedstawiający czołg.

NIŻEJ ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄCE GRÓB GEN. WALDEMARA SKRZYPCZAKA

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