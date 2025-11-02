Oto grób Waldemara Skrzypczaka. Maleńki przedmiot przyciąga wzrok [ZDJĘCIA]

2025-11-02

Jedną ze znanych osób, które odeszły w 2025 roku był generał Waldemar Skrzypczak. Był on powszechnie znany dzięki długoletniej służbie wojskowej oraz działalności jako analityk i komentator. Zmarł 21 lipca, mając 69 lat, jego pogrzeb odbył się kilka dni później. Generał spoczął na Powązkach Wojskowych.

  • Generał Waldemar Skrzypczak, znany polski wojskowy, zmarł 21 lipca 2025 roku w wieku 69 lat.
  • Były Dowódca Wojsk Lądowych i wiceminister obrony narodowej, spoczął na Powązkach Wojskowych.
  • Odkryj wzruszające detale jego grobu, świadczące o trwałej pamięci i wpływie na polską armię.

Gen. Waldemar Skrzypczak był znanym wojskowym. To były Dowódca Wojsk Lądowych (2006–2009), uczestnik misji w Iraku, wiceminister obrony narodowej ds. modernizacji (2012–2013). W ostatnich latach często wypowiadał się w mediach, analizował to, co dzieje się na Ukrainie, ale nie tylko.

Wiadomość o śmierci gen. Waldemara Skrzypczaka spadła nagle. Smutną informację przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz- Dotarła do nas smutna informacja o śmierci generała Waldemara Skrzypczaka. To ogromna strata dla bliskich i dla naszej rodziny wojskowej. Profesjonalizm, oddanie Ojczyźnie, patriotyzm - te słowa przychodzą na myśl, gdy wspominamy Pana Generała. Dziękuję za tysiące wyszkolonych żołnierzy, za dowodzenie nimi w kraju i na misjach. Za doświadczenie, którym do końca Pan Generał dzielił się z młodym pokoleniem. Dziś nasze myśli i modlitwy są z pogrążona w żałobie Rodziną - napisał w sieci polityk. 

Generał Waldemar Skrzypczak - przez lata służył ojczyźnie

Gen. Skrzypczak urodził się 19 stycznia 1956 r. w Szczecinie. Przez lata pracował w wojsku. Był oficerem dyplomowanym wojsk pancernych. W 1976 rozpoczął służbę wojskową jako podchorąży w Siłach Zbrojnych PRL. Dowodził 32 Pułkiem Zmechanizowanym, 16 Dywizją Zmechanizowaną, 11 Dywizją Kawalerii Pancernej oraz Wielonarodową Dywizją Centrum-Południe. W latach 2006–2009 był dowódcą Wojsk Lądowych. W 2009 podał się do dymisji w proteście przeciwko sposobowi zarządzania siłami zbrojnymi przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Od 2011 pełnił funkcję doradcy ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka, w latach 2012–2013 podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Prywatnie generał był dwa razy żonaty, miał troje dzieci. Z pierwszą żoną Teresą, lekarką  o specjalizacji pediatria i pulmonologia, doczekał się dwojga dzieci syna Renarta i córkę Annę. O byłej żonie mówił z wielkim szacunkiem, jak przyznawał, za wychowanie dzieci i trud codzienności zasługiwała ona na wszystkie odznaczenia, które dostał w czasie, gdy byli małżeństwem. Generał zdawał sobie sprawę, że on wtedy poświęcał się pracy i karierze. W 2008 roku generał ożenił się po raz drugi, jego żoną została Iwona, z którą generał doczekał się córki Natalii. 

Generał Skrzypczak został pochowany na Powązkach Wojskowych

25 lipca odbył się pogrzeb generała Skrzypczaka. W ostatniej drodze towarzyszyli mu najważniejsi dowódcy wojskowi oraz szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz. Msza pogrzebowa została odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, a pochówek odbył się na Powązkach Wojskowych. 

Grób generała Skrzypczaka widać z daleka, to przez wysoką płytę z czarnego kamienia. Wyryty jest na niej napis: Dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Waldemar Skrzypczak ur. 19.01.1956 r. zm. 21.07.2025 r. Widać, że grób jest często odwiedzany, a pamięć o generale trwa. Pomnik zdobią żywe kwiaty, znicze w kolorach białym i czerwony. Pojawiają się też na nim szczególne symbole, np. maleńki breloczek ze znaczkiem 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki, której dowódcą jest syn zmarłego generała, Renart Skrzypczak. 

SPRAWDŹ: Gen. Skrzypczak miał troje dzieci. Syn poszedł w jego ślady i został wojskowym

W galerii zobaczycie, jak wygląd grób generała. 

