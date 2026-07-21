Karol Nawrocki z rodziną poszedł na mszę. Tak potraktował innych po wyjściu z kościoła

Prezydent Karol Nawrocki odbył prywatny, rodzinny urlop w Juracie, która od lat służy jako tradycyjny ośrodek wypoczynkowy dla głów państwa, mający na celu regenerację sił.

Podczas urlopu prezydent wraz z rodziną publicznie uczestniczył w mszy świętej w lokalnym kościele w Juracie, co wywołało duże zainteresowanie wśród mieszkańców i turystów.

Po nabożeństwie prezydent Nawrocki aktywnie nawiązywał kontakt z obywatelami, pozując do zdjęć, rozdając autografy i rozmawiając z ludźmi, co zostało odebrane jako gest otwartości i dostępności.

Jurata, malownicza miejscowość położona nad Bałtykiem, od wielu dekad pełni funkcję oficjalnego ośrodka wypoczynkowego dla głów polskiego państwa. Uznawana za oazę spokoju, oferuje prezydentom możliwość wytchnienia od intensywnych obowiązków służbowych i zgiełku stolicy. W tym roku z tego przywileju skorzystał prezydent Karol Nawrocki, udając się tam na krótki urlop. Czas ten, spędzony w towarzystwie żony, dzieci oraz siostry, miał charakter prywatny i służył regeneracji sił w strzeżonym obiekcie.

W niedzielę Karol Nawrocki z rodziną niespodziewanie wziął udział w mszy świętej w lokalnym kościele w Juracie. Jego obecność wzbudziła zauważalne poruszenie wśród parafian i turystów przebywających na Półwyspie Helskim. Głowie państwa towarzyszyła najbliższa rodzina: żona Marta Nawrocka, córka Kasia Nawrocka, syn Antoni Nawrocki oraz siostra Nina Nawrocka.

Niedzielne stylizacje Nawrockich

Warto zwrócić uwagę, jak cała rodzina ubrała się na mszę. Karol Nawrocki zrezygnował z garnituru na rzecz bardziej swobodnego, ale nadal eleganckiego zestawu. Postawił na czarną koszulę i czarne spodnie. Jego żona z kolei wybrała jeansowe spodnie, beżową koszulkę i biała marynarkę. Do tego miała białe buty sportowe, a włosy spięła. Siostra prezydenta Nina postawiła na klasyczną czerń i biel - biała koszulka i czarny damski garnitur ze spodniami o szerokich, zwiewnych nogawkach i czarne, wygodne buty. Mała Kasia natomiast miała sukieneczkę w kolorze lila i sandałki. Włosy związała w swoje ulubione dwa kucyki.

Jak Karol Nawrocki potraktował sympatyków?

Po zakończeniu liturgii, Karol Nawrocki poświęcił czas na bezpośrednie spotkanie z zebranymi przed kościołem osobami. Wśród mieszkańców i turystów, którzy szybko zgromadzili się wokół głowy państwa, panowało ożywienie. Prezydent nawiązywał krótkie rozmowy, dziękował za wyrazy sympatii oraz cierpliwie pozował do wspólnych zdjęć i rozdawał autografy, co było gestem otwartości wobec obywateli. Cały czas się uśmiechał i było po nim widać, że kontakt z Polakami sprawia mu dużą radość.

W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki zachowuje się na trybunach:

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