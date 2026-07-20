Abp Marek Jędraszewski mocno o władzy. Wszystkim się dostało oprócz jednego polityka

- Arcybiskup Marek Jędraszewski podczas V Narodowej Modlitwy za Ojczyznę w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie odniósł się do obecnej władzy.
- Duchowny zarzucił, że proponowana edukacja zdrowotna może prowadzić do "duchowej deprawacji najmłodszych".
- Arcybiskup skrytykował również język przedstawicieli władzy (z wyłączeniem prezydenta), określając go jako pełen nienawiści, kłamstwa i podstępu, wzywając do przeciwstawiania się cynizmowi wiarą.
Głośnym echem odbiły się słowa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który pojawił się w Strachocinie w woj. podkarpackim. W czasie kazania duchowny odniósł się do działań rządzących, czyli rządu Donalda Tusk w kontekście nauki przedmiotu edukacja zdrowotna, przy okazji recenzując całą obecną władzę.
Wypowiedź duchownego miała miejsce podczas V Narodowej Modlitwy za Ojczyznę w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Nawiązując do edukacji zdrowotnej stwierdził: - Próbuje się wprowadzić tak zwane nauczanie o zdrowiu, które w gruncie rzeczy ma doprowadzać do duchowej deprawacji najmłodszych - mówił arcybiskup Jędraszewski.
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Mówiąc zaś o władzy dodał, że wiele w wypowiedziach jej przedstawicieli jest podstępu i kłamstw. Od razu zastrzegł jednak, że nie ma na myśli obecnego prezydenta, czyli Karola Nawrockiego: - Wystarczy posłuchać codziennych wypowiedzi tych, którzy są obecnie u władzy, poza prezydentem, oczywiście. Ile tam języka nienawiści, ile kłamstwa, ile podstępu. I to w imię wolności, w imię świetlanego jutra Polski, w takiej, a nie innej, jak teraz, Unii Europejskiej.
Zgromadzonym arcybiskup Marek Jędraszewski wskazał, że wiele we współczesnym świecie politycznym cynizmu, któremu należy przeciwstawiać się właśnie wiarą: - Język cynizmu, pogardy, a z drugiej strony nasza wiara odnosząca się do Boga, Stwórcy całego porządku świata, i do Jezusa Chrystusa, który swoją obecnością jako człowiek pokazał nam wspaniałe człowieczeństwo każdego z nas. Człowieczeństwo, które realizuje się w tych dwóch podstawowych przykazaniach miłości.