Abp Marek Jędraszewski mocno o władzy. Wszystkim się dostało oprócz jednego polityka

Arcybiskup Marek Jędraszewski podczas V Narodowej Modlitwy za Ojczyznę w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie odniósł się do obecnej władzy.

Duchowny zarzucił, że proponowana edukacja zdrowotna może prowadzić do "duchowej deprawacji najmłodszych".

Arcybiskup skrytykował również język przedstawicieli władzy (z wyłączeniem prezydenta), określając go jako pełen nienawiści, kłamstwa i podstępu, wzywając do przeciwstawiania się cynizmowi wiarą.

Głośnym echem odbiły się słowa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który pojawił się w Strachocinie w woj. podkarpackim. W czasie kazania duchowny odniósł się do działań rządzących, czyli rządu Donalda Tusk w kontekście nauki przedmiotu edukacja zdrowotna, przy okazji recenzując całą obecną władzę.

Wypowiedź duchownego miała miejsce podczas V Narodowej Modlitwy za Ojczyznę w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Nawiązując do edukacji zdrowotnej stwierdził: - Próbuje się wprowadzić tak zwane nauczanie o zdrowiu, które w gruncie rzeczy ma doprowadzać do duchowej deprawacji najmłodszych - mówił arcybiskup Jędraszewski.

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Mówiąc zaś o władzy dodał, że wiele w wypowiedziach jej przedstawicieli jest podstępu i kłamstw. Od razu zastrzegł jednak, że nie ma na myśli obecnego prezydenta, czyli Karola Nawrockiego: - Wystarczy posłuchać codziennych wypowiedzi tych, którzy są obecnie u władzy, poza prezydentem, oczywiście. Ile tam języka nienawiści, ile kłamstwa, ile podstępu. I to w imię wolności, w imię świetlanego jutra Polski, w takiej, a nie innej, jak teraz, Unii Europejskiej.

Zgromadzonym arcybiskup Marek Jędraszewski wskazał, że wiele we współczesnym świecie politycznym cynizmu, któremu należy przeciwstawiać się właśnie wiarą: - Język cynizmu, pogardy, a z drugiej strony nasza wiara odnosząca się do Boga, Stwórcy całego porządku świata, i do Jezusa Chrystusa, który swoją obecnością jako człowiek pokazał nam wspaniałe człowieczeństwo każdego z nas. Człowieczeństwo, które realizuje się w tych dwóch podstawowych przykazaniach miłości.

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