Posłanka pokazała zdjęcie z potężnymi tuńczykami, by wesprzeć Hiszpanów przed meczem. W sieci burza!

Mundialowe emocje powoli opadają. W niedzielę odbył się finał, w którym zmierzyły się ze sobą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Potrzebna była dogrywka, by ogłosić zwycięstwo europejskiej drużyny. Jeszcze przed rozstrzygnięciem najważniejszego spotkania Mistrzostw Świata, wsparcia drużynie hiszpańskiej postanowiła dodać posłanka Izabela Bodnar.

Zrobiła to w niecodzienny sposób, pokazując swoje własne zdjęcie z wakacji. - Życzę dzisiaj Hiszpanom takich sukcesów, jak na połowie tuńczyka podczas naszych hiszpańskich wakacji! Viva España!!!! - napisała polityczka Centrum. Fotografia przedstawiała polityczkę siedzącą na podłodze łodzi i opierającą nogi o ciało martwego tuńczyka. Zresztą tuż obok niej leżała drugi potężny tuńczyk.

Zdjęciem, którym posłanka podzieliła się na portalu X oraz na Facebooku, od razu zainteresowali się internauci, a w tym także politycy, którzy zaczęli je komentować. Była wśród nich m.in. Anna Maria Żukowska, która postawiła pytanie (oznaczając przy okazji wiceministra klimatu i środowiska): - Czym to zdjęcie się różni od zdjęcia z upolowaną sarną i co na to @DorozalaMikolaj? Nie ma już Pani na czym nóg opierać?

A poseł Dariusz Stefaniuk dodał: - Tylko kliknąłem w komentarze i miałem napisać co na to @AGozdyra? a tu proszę ☺️. Nie zawiodłem się. A ja wręcz przeciwnie. Wrzuca Pani jak najwięcej tych fotek. Jagodno i Wilanów pewnie już zagotowane 🤣. Dziękuję w imieniu opozycji.

Ponieważ właśnie do grona komentujących dołączyła także dziennikarka Agnieszka Gozdyra, która zapytała posłankę: - Pani poseł, proste pytanie: jak bardzo trzeba nie mieć stylu/empatii, by zrobić sobie takie zdjęcie, a następnie je opublikować? Bodnar postanowiła jej odpowiedzieć - Pani Redaktor jadła Pani kiedyś sushi? To proszę uwierzyć, że ktoś te ryby wcześniej złowił. Czy to jest aż tak brutalna prawda? - odpisała. Izabela Bodnar zwróciła się też do reszty komentujących dodając wpis na X

Drodzy nie bądźcie hipokrytami, każde sushi, każda ryba, każdy kotlet, który jecie, pochodzi od złowionego lub zabitego zwierzęcia. Jeżeli kogoś to razi i nie może się z tą oczywistą prawdą pogodzić niech przejdzie na wegetarianizm. Inaczej nie ma mandatu, żeby tu wyć. Rozumiem, że sami roślinożercy tu płaczą? Tak?

Życzę dzisiaj Hiszpanom takich sukcesów, jak na połowie tuńczyka podczas naszych hiszpańskich wakacji! 💪Viva España!!!! 🇪🇸✊⚽️ pic.twitter.com/7430YSUvWC— Izabela Bodnar (@BodnarIzabela) July 19, 2026

Poranny Ring VOD