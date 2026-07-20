Aleksandra Kwaśniewska ujawnia, co przeraża jej ojca. "To dzieło szatana!"

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-07-20 7:49

Aleksandra Kwaśniewska była gościem w podcaście "Czułe słówka" prowadzonym przez Dorotę Szelągowską. W trakcie rozmowy poruszono wątki dotyczące byłej pary prezydenckiej. Córka byłej głowy państwa zdradziła, co najbardziej niepokoi jej ojca, Aleksandra Kwaśniewskiego. Okazuje się, że chodzi o media społecznościowe.

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski, a obok jego córka Aleksandra. O ich relacji przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Marcin Gadomski/SUPER EXPRESS, Artur Hojny/SUPER EXPRESS Aleksander Kwaśniewski, Aleksandra Kwaśniewska

Aleksandra Kwaśniewska dojrzewała w blasku fleszy, a jej młodość śledziła cała Polska. Kiedy Aleksander Kwaśniewski wygrał wybory prezydenckie, była zaledwie nastolatką. Choć rodzice robili wszystko, by chronić jej prywatność, dziennikarze i tak uważnie śledzili każdy krok córki prezydenta.

Prawdziwym fenomenem medialnym stał się jej ślub z Kubą Badachem, który przyciągnął uwagę tłumów. Warto zaznaczyć, że muzyk jest przez teściów traktowany jak członek rodziny i ma z nimi świetny kontakt.

Aleksandra Kwaśniewska z rodzicami
Galeria zdjęć 10

Silna więź w rodzinie Kwaśniewskich

Córka byłego prezydenta zyskała popularność również dzięki swoim niezwykle ciepłym relacjom z rodzicami. Nie ulega wątpliwości, że rodzinę Kwaśniewskich łączy silne uczucie. Chętnie spotykają się w wolnym czasie i planują wspólne podróże. W przeszłości Aleksandra i Jolanta Kwaśniewskie wystąpiły razem w popularnym formacie telewizyjnym zatytułowanym "Matki i córki, czyli rodzinny galimatias".

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Wspólne projekty byłego prezydenta z córką

Od jakiegoś czasu Aleksandra Kwaśniewska i jej ojciec publikują w internecie wspólne nagrania, podczas których były prezydent odpowiada na pytania zadawane przez użytkowników sieci. Cykl ten funkcjonuje pod tytułem "Co powie tata?". Warto również podkreślić, że w maju bieżącego roku Aleksander Kwaśniewski i jego córka po raz pierwszy zaprezentowali się razem na scenie w trakcie wydarzenia Impact'26.

Kwaśniewski i "dzieło szatana"

Niedawno Aleksandra Kwaśniewska odpowiadała na pytania dotyczące swoich rodziców podczas gościnnego występu w jednym z podcastów. W trakcie dyskusji poruszono kwestie związane z jej dorastaniem oraz stosunkiem byłej pary prezydenckiej do mediów społecznościowych. Jak wyznała córka, Aleksander Kwaśniewski podchodzi do nich z dużym dystansem, traktując social media jako "dzieło szatana":

- Patrzę na moich rodziców, oni też w jakimś tam stopniu nadążają, ale przecież nie śmigają tam tak, jak my. Mojego tatę to przeraża. Te wszystkie social media dla niego to jest w ogóle jakieś dzieło szatana.

Zastanawiający może być fakt, że w czasach PRL młody działacz polityczny i redaktor naczelny „Sztandaru Młodych”, którym był wówczas Aleksander Kwaśniewski, objął stanowisko ministra odpowiedzialnego za sprawy młodzieży. Jednym z jego pierwszych posunięć było przekształcenie magazynu „Bajtek” – jednego z pionierskich pism o tematyce komputerowej w Polsce – w dodatek do „Sztandaru Młodych”.

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