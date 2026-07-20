Tylko u nas! Hakiel i Serowska wybrali już imię dziecka! Tekstem o synu "rozbiła bank"

Tak wiele na temat swojej drugiej ciąży Dominika Serowska jeszcze nikomu nie powiedziała. Gwiazda zdecydowała się nam wyznać, czym kierowali się wybierając imię dla maluszka. Wiemy, też jak się czuje w drugiej ciąży.

Czuję się lepiej, chociaż początki tej ciąży nie były łatwe, mówiąc bardzo dyplomatycznie 🙂 mdłości ustały

- wyznała "Super Expressowi" Dominika Serowska.

"Te ruchy są bardzo urocze i wzruszające"

Zapytaliśmy Dominikę Serowską także, czy maluch już kopie. Okazuje się, że druga ciąża Dominiki ma też swoje blaski. I właśnie te kopniaczki od potomka są nagrodą za wszelkie dolegliwości.

Maluch wierci się już coraz mocniej, wiadomo, te ruchy są bardzo urocze i wzruszające.

Tylko nam gwiazda zdradziła, że razem z Marcinem Hakielem wybrali już imię dla drugiego dziecka. Czym się kierowali przy tym wyborze? Czy pójdą dalej ścieżkami Szekspira, czy może wybrali inną metodę tym razem? Serowska odpowiedziała na to pytanie w swoim unikalnym, dowcipnym stylu.

Nie przegap: Kaja Paschalska wrzuciła zdjęcia ze ślubu! Od jej kreacji nie można oderwać wzroku

"Imię jest już wybrane"

Jeśli chodzi o imię, jest już wybrane, jak zawsze nietuzinkowe, bo nie chcę, żeby moje dziecko nazywało się jak pół żłobka, przedszkola, czy szkoły, no i ludzie będą mieli co komentować.

Zakochani najprawdopodobniej znają już płeć swojego drugiego dziecka, ale w kwestii ujawniania jej opinii publicznej wyjawiła:

A to pozostawiamy na ten moment dla siebie.

Jakie pytanie, taka odpowiedź

Ukochana Marcina Hakiela nie bała się także żadnych pytań swoich fanów i w obszernej sesji Q&A na swoim profilu na Instagramie. Odpowiedziała tam nawet na te najgłupsze zaczepki - wszystkie pytanie odpowiedzi zobaczysz w naszej galerii! Jednak nas najbardziej rozbawiła odpowiedź Dominiki na pytanie:

Czy planujecie starszaka zostawić w domu gdy będzie się miało dziecko urodzić? Planowaliśmy wysłać go do Uzbekistanu, żeby już zaczął trenować boks -

- napisała Serowska z "szelmowskim" uśmiechem. I dodała:

A jeśli pyta Pani o żłobek to zobaczymy.

Czytaj też: Gavi celebrował triumf na mundialu przy hicie polskiej gwiazdy. Wybrał piosenkę znanej piosenkarki

38

Tajemnica ciąży partnerki Marcina Hakiela. Dominika Serowska ujawnia kulisy