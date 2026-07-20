Kaja Paschalska wrzuciła zdjęcia ze ślubu! Od jej kreacji nie można oderwać wzroku

Kaja Paschalska zachwyciła na weselu

Kaja Paschalska (40 l.) zyskała popularność dzięki roli w "Klanie". W produkcji gra od samego początku, czyli już prawie trzydzieści lat. Chociaż jest twarzą jednej z najpopularniejszych telenowel w Polsce, to o swoim życiu prywatnym mówi niewiele. O wiele chętniej chwali się obrazkami z życia na swoim Instagramie.

W miniony weekend Kaja Paschalska bawiła się na weselu. Dzień po wyjątkowej imprezie zamieściła w mediach społecznościowych kilka kadrów z tego pięknego dnia. Można na nich w całości podziwiać piękną kreację aktorki. Gwiazda "Klanu" miała na sobie zwiewną kreację z falbanami o pastelowo-kwiecistym wzorze. Głębokie wcięcie na plecach odsłoniło pokaźnych rozmiarów tatuaż Pascchalskiej. Do stylizacji dobrała jeszcze delikatną biżuterię oraz sandałki, które w pewnym momencie ściągnęła i bosko przechadzała się po prawie.

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Kaja Paschalska pokazała ukochanego

Kaja Paschalska może pochwalić się burzą drobnych loków. Na sobotnim weselu postawiła na swobodny look - część włosów spięła w kok, a części pozwoliła opadać na twarz. Do tego makijaż z podkreślonymi ustami i stylizacja gotowa. Internauci zasypali Kaję komplementami, a część z nich porównała ją do Nicole Kidman (59 l.).

Przy okazji relacji z wesela Kaja pokazała również swojego partnera, który również związany jest ze światem filmu. Na co dzień stoi jednak po drugiej stronie kamery. Wybrankiem serca Paschalskiej jest uznany reżyser i scenarzysta Damian Nenow (43 l.). Ma na swoim koncie wiele nominacji oraz nagród. Pracował między innymi przy międzynarodowych produkcjach Netflixa - "Miłość, śmierć i roboty" czy Amazona "Ukryty poziom". Jest też zapalonym podróżnikiem - i ta pasja łączy go z Kają. Na początku roku aktorka pochwaliła się wiadomością o zaręczynach.

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