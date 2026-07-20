Kaja Paschalska wrzuciła zdjęcia ze ślubu! Od jej kreacji nie można oderwać wzroku

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-07-20 10:09

Sezon letnich wesel trwa w najlepsze! W miniony weekend na ślubie bawiła się m.in. Kaja Paschalska. Aktorka pokazała na Instagramie kadry z tego wyjątkowego dnia. Widać na nich jej ukochanego oraz przepiękną kreację. Część fanów porównało aktorkę do... Nicole Kidman! Zobaczcie, jak się prezentowała.

Kaja Paschalska zachwyciła na weselu

Kaja Paschalska (40 l.) zyskała popularność dzięki roli w "Klanie". W produkcji gra od samego początku, czyli już prawie trzydzieści lat. Chociaż jest twarzą jednej z najpopularniejszych telenowel w Polsce, to o swoim życiu prywatnym mówi niewiele. O wiele chętniej chwali się obrazkami z życia na swoim Instagramie.

W miniony weekend Kaja Paschalska bawiła się na weselu. Dzień po wyjątkowej imprezie zamieściła w mediach społecznościowych kilka kadrów z tego pięknego dnia. Można na nich w całości podziwiać piękną kreację aktorki. Gwiazda "Klanu" miała na sobie zwiewną kreację z falbanami o pastelowo-kwiecistym wzorze. Głębokie wcięcie na plecach odsłoniło pokaźnych rozmiarów tatuaż Pascchalskiej. Do stylizacji dobrała jeszcze delikatną biżuterię oraz sandałki, które w pewnym momencie ściągnęła i bosko przechadzała się po prawie.

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Kaja Paschalska pokazała ukochanego

Kaja Paschalska może pochwalić się burzą drobnych loków. Na sobotnim weselu postawiła na swobodny look - część włosów spięła w kok, a części pozwoliła opadać na twarz. Do tego makijaż z podkreślonymi ustami i stylizacja gotowa. Internauci zasypali Kaję komplementami, a część z nich porównała ją do Nicole Kidman (59 l.).

Przy okazji relacji z wesela Kaja pokazała również swojego partnera, który również związany jest ze światem filmu. Na co dzień stoi jednak po drugiej stronie kamery. Wybrankiem serca Paschalskiej jest uznany reżyser i scenarzysta Damian Nenow (43 l.). Ma na swoim koncie wiele nominacji oraz nagród. Pracował między innymi przy międzynarodowych produkcjach Netflixa - "Miłość, śmierć i roboty" czy Amazona "Ukryty poziom". Jest też zapalonym podróżnikiem - i ta pasja łączy go z Kają. Na początku roku aktorka pochwaliła się wiadomością o zaręczynach.

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Aktorka Kaja Paschalska. Na miniaturze obok w zwiewnej sukience na weselu. O jej kreacji przeczytasz na SE.
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KAJA PASCHALSKA