Przedszkolaki z silnym zatruciem. Sanepid wskazał przyczynę

Sanepid ma pierwsze wyniki badań po serii zatruć pokarmowych w przedszkolach w Limanowej i okolicznych miejscowościach. Służby sanitarne ustaliły, że zachorowania były związane z posiłkiem, który dzieci zjadły w placówkach. Chodzi o naleśniki z twarogiem i brzoskwiniami, w których wykryto bakterie Salmonella.

W sumie zachorowało 28 dzieci w wieku od 2 do 6 lat. 22 przedszkolaków wymagało hospitalizacji. Dzieci miały między innymi wysoką gorączkę i objawy odwodnienia. W szpitalach konieczne było ich nawadnianie oraz uzupełnianie elektrolitów.

Wszystkie dzieci uczęszczały do trzech przedszkoli w Limanowej i okolicach. Placówki korzystały z jednej kuchni, co stało się jednym z kluczowych elementów prowadzonego postępowania. W związku z sytuacją cztery placówki pozostają zamknięte.

Po otrzymaniu informacji o zachorowaniach inspektorzy sanitarni przeprowadzili kontrole i pobrali próbki żywności oraz posiłków podawanych dzieciom. Początkowo wiadomo było, że przyczyną zachorowań była salmonelloza, jednak nie było jasne, jaki konkretnie produkt lub posiłek doprowadził do zakażeń.

Teraz sanepid ma już pierwsze wyniki badań. Wynika z nich, że źródłem zachorowań był posiłek przygotowany dla dzieci – naleśniki z twarogiem i brzoskwiniami.

– Po przeanalizowaniu wyników, które do nas spłynęły, mamy ustaloną przyczynę. Z próbki kontrolnej posiłku wynika, że był to naleśnik z twarogiem i brzoskwiniami. Natomiast jest to tylko przyczyna zachorowań, a jeżeli chodzi o ustalenie źródła, w dalszym ciągu prowadzimy badania – przekazała TVP3 Aneta Jagaczewska, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Limanowej.

Wciąż nie wiadomo, który składnik zawinił

To jednak nie kończy postępowania. Sanepid nadal próbuje ustalić, w jaki sposób bakteria Salmonella znalazła się w posiłku. Służby pobrały kolejne próbki produktów wykorzystywanych do przygotowywania jedzenia.

– Wybraliśmy dodatkowe próbki w piątek, dlatego czekamy na pozostałe wyniki. Pobraliśmy do badań jajka oraz biały ser. Musimy poczekać, ponieważ laboratorium potrzebuje czasu na przeanalizowanie tych próbek – dodała Aneta Jagaczewska.

Dopiero po zakończeniu wszystkich badań będzie można jednoznacznie ustalić źródło skażenia i odpowiedzieć na pytanie, na którym etapie doszło do zanieczyszczenia żywności.

Sanepid kontynuuje badania i kontrole. Do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności cztery przedszkola pozostają zamknięte. Służby sanitarne czekają na kolejne wyniki laboratoryjne, które mają pomóc ustalić dokładne źródło zakażenia.

QUIZ: Sprawdź, czy wiesz, jak zapobiegać rotawirusom Pytanie 1 z 5 Co to są rotawirusy? To drobnoustroje powodujące ból gardła To drobnoustroje wywołujące biegunkę i wymioty To drobnoustroje powodujące wysypkę Następne pytanie

Jak można zarazić się Salmonellą?

Bakterie Salmonella mogą przedostać się do organizmu człowieka wraz ze skażoną żywnością lub wodą. Zakażenie najczęściej prowadzi do objawów ze strony układu pokarmowego. W przypadku dzieci szczególnie niebezpieczne może być odwodnienie.

Wśród typowych objawów salmonellozy wymienia się między innymi gorączkę, bóle brzucha, biegunkę, nudności, a czasem również wymioty. Pierwsze symptomy mogą pojawić się od kilku godzin do nawet kilku dni po zakażeniu.