19 chętnych na jedno miejsce. Ten kierunek na UJ to hit

Rekrutacja na studia na UJ

Uniwersytet Jagielloński podsumował już pierwszy etap rekrutacji i ogłosił, iż chętnych na studia było rekordowo wielu.

Aż 42 077 - tyle zgłoszeń otrzymaliśmy w tegorocznej rekrutacji na studia! - poinformował UJ na Facebooku.

Co ciekawe, liczb zgłoszeń zwiększyła się o prawie 33 procent względem poprzedniego roku. Rekordowa liczba zgłoszeń ma jednak wytłumaczenie i jest związana z reformą szcześciolatków. Mało kto dziś o tym pamięta, lecz okazuje się, że 1 września 2014 r. do szkoły poszły dzieci urodzone w 2007 r. i te urodzone do końca czerwca 2008 r, które miały jeszcze sześć lat. Natomiast od 1 września 2015 r. do szkół poszły wszystkie dzieci urodzone w 2009 r. (sześciolatki) oraz pozostałe dzieci z rocznika 2008, urodzone od lipca do grudnia (siedmiolatki). Zmiany te sprawiły, że obecnie na rynek edukacyjny trafił wyjątkowo liczny rocznik maturzystów.

Ten kierunek to hit na Uniwersytecie Jagiellońskim

Jednym z kierunków, na który było dostać się najtrudniej był kierunek lekarsko-dentystyczny. Wiadomo już, że na jedno miejsce ubiegało się średnio 19,11 osób. Do systemu wpłynęło 1070 zgłoszeń, a miejsc jest tylko 56.

Na pierwszym miejscu w tym zestawieniu znalazł się Kierunek lekarsko-dentystyczny (Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum) z 19,11 zgłoszeniami na jedno miejsce - poinformował UJ na Facebooku. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią. Najbardziej opłacalne kierunki studiów

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Najpopularniejsze studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

W tym roku najpopularniejszymi kierunkami na UJ były:

Prawo - 2586 kandydatów.

Pielęgniarstwo - 2228 kandydatów.

Psychologia - 2048 kandydatów.

Popularny był również kierunek lekarski (1779 chętnych) oraz Psychologia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, na którą zgłosiło się 1680 osób.