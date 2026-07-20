19 chętnych na jedno miejsce. Ten kierunek na UJ to hit

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-20 15:15

42 077 zgłoszeń otrzymał w tym roku Uniwersytet Jagielloński w Krakowie podczas rekrutacji na rok akademicki 2026/2027. Na jaki kierunek najciężej było się jednak dostać? Ku zdziwieniu wielu, nie chodzi wcale o prawo czy psychologię. O jedno miejsce ubiegało się średnio 19,11 osób na kierunku związanym z medycyną.

Gmach Collegium Novum UJ w Krakowie. O rekordowej liczbie kandydatów na studia przeczytasz na SE.
Autor: Zygmunt Put, CC , via Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0 Uniwersytet Jagielloński uplasował się na drugim miejscu w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2025

Rekrutacja na studia na UJ

Uniwersytet Jagielloński podsumował już pierwszy etap rekrutacji i ogłosił, iż chętnych na studia było rekordowo wielu. 

Aż 42 077 - tyle zgłoszeń otrzymaliśmy w tegorocznej rekrutacji na studia! - poinformował UJ na Facebooku.

Co ciekawe, liczb zgłoszeń zwiększyła się o prawie 33 procent względem poprzedniego roku. Rekordowa liczba zgłoszeń ma jednak wytłumaczenie i jest związana z reformą szcześciolatków. Mało kto dziś o tym pamięta, lecz okazuje się, że 1 września 2014 r. do szkoły poszły dzieci urodzone w 2007 r. i te urodzone do końca czerwca 2008 r, które miały jeszcze sześć lat. Natomiast od 1 września 2015 r. do szkół poszły wszystkie dzieci urodzone w 2009 r. (sześciolatki) oraz pozostałe dzieci z rocznika 2008, urodzone od lipca do grudnia (siedmiolatki). Zmiany te sprawiły, że obecnie na rynek edukacyjny trafił wyjątkowo liczny rocznik maturzystów.

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Ten kierunek to hit na Uniwersytecie Jagiellońskim

Jednym z kierunków, na który było dostać się najtrudniej był kierunek lekarsko-dentystyczny. Wiadomo już, że na jedno miejsce ubiegało się średnio 19,11 osób. Do systemu wpłynęło 1070 zgłoszeń, a miejsc jest tylko 56.

Na pierwszym miejscu w tym zestawieniu znalazł się Kierunek lekarsko-dentystyczny (Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum) z 19,11 zgłoszeniami na jedno miejsce - poinformował UJ na Facebooku.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najbardziej opłacalne kierunki studiów

studia
Galeria zdjęć 9

Najpopularniejsze studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

W tym roku najpopularniejszymi kierunkami na UJ były:

  • Prawo - 2586 kandydatów.
  • Pielęgniarstwo - 2228 kandydatów.
  • Psychologia - 2048 kandydatów.

Popularny był również kierunek lekarski (1779 chętnych) oraz Psychologia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, na którą zgłosiło się 1680 osób.

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